Тімур Мірошниченко відверто розповів про кризи в шлюбі з дружиною та чому вона йшла від нього

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко, який раніше зізнався в втраті 100 тисяч доларів у ресторанному бізнесі, розповів про кризи в шлюбі з дружиною, адвокаткою Інною.

Стосунки пари розпочалися 2017 року. За цей час вони пережили чимало кризових випробувань. Ба більше, ставалось так, що Інна збирала речі та йшла від Тімура. Ведучий в інтерв'ю Мирославі Мандзюк говорить, що розуміє, чому дружина так чинила. Зокрема, це ставалось через те, що він всю ніч розважався з приятелями, а Інну про це не попереджав. Проте Мірошниченку вдавалось повернути обраницю.

"Були причини, там я погоджуюся. Це було, коли ми трішки загуляли. Я вже відвик, що треба, наприклад, мамі написати, що я зранку буду, а тут треба Іні написати. Вона переживала, що я не повернуся чи що я там бозна чим займаюся. А ми просто з пацанами гуляли. У мене розрядився телефон, у мене закриття фестивалю було, які повідомлення…Вдруге було те саме", - ділиться шоумен.

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/timur.miroshnychenko

У шлюбі парі теж довелося пережити випробування. Тімур Мірошниченко говорить, що тяжкий період був після народження їхньої первістки Мії. В Інні тоді була післяпологова депресія, "гормональні гойдалки", і цей стан впливав і на стосунки. На щастя, подружжю вдалося пережити цей непростий період.

Тімур Мірошниченко говорить, що з появою дітей, звичайно ж, життя кардинально змінюється. Шоумен переконаний, що це нормально, коли виникають кризові моменти. Також ведучий додав, що вони з дружиною взагалі гармонійно доповнюють одне одного, і це допомагає їм долати негаразди.

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

"Під час шлюбу теж декілька разів йшла. Тут вже побутові моменти грали роль. Інні було дуже складно після народження Мії: гормональні гойдалки, післяпологова депресія і все інше. Це був складний період. З кожною новою дитиною з'являються нові виклики. До того, як весь побут налагодиться, все одно потрібен час для того, щоб зрозуміти, як питання вирішувати. Поки побут переналаштовується під нові обставини, виникають кризові моменти. Інна дуже палка, вона емоційно вибухова, я виважений. Мені треба все обміркувати перед тим, як ухвалити рішення, в Інни одразу", - підсумував ведучий.

