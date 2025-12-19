ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
540
Час на прочитання
2 хв

Оля Полякова розповіла про невдалу спробу заморозити яйцеклітини: "Вдруге це не буду робити"

Артистка пояснила, чому вдруге на це вже не наважиться.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла, як намагалась заморозити яйцеклітини.

Спроба виявилась невдалою. Оля Полякова на проєкті "Дорослі дівчата" говорить, що натрапила на не дуже добросовісного лікаря. Яйцеклітини, які в неї зібрали для заморозки, були недозрілими. Вдруге на цей досвід виконавиця вже не наважиться. Артистка говорить, що їй необхідно буде протягом двох тижнів приймати спеціальні препарати, які в її віці вже можуть спровокувати менопаузу.

"Я хотіла заморозити яйцеклітини, і в мене не вийшло. Думаю, був не дуже добросовісний лікар. Я казала, що в мене немає часу, що мені треба виїхати. Це неважкий процес, але ці клітини повинні визріти. І мені зібрали не дуже зрілі яйцеклітини, і я вдруге вже це не буду робити, тому що там потрібно два тижні колоти препарати, вони визрівають ці яйцеклітини. Потім ти їх збираєш. У такому віці, як у мене, уже можна спровокувати менопаузу", - поділилась артистка.

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

До слова, Оля Полякова виховує двох дітей – 20-річну Машу та 14-річну Алісу. Співачка зізналась, що хотіла заморозити яйцеклітини на той випадок, якщо їй у майбутньому захочеться стати мамою знову. Проте наразі цей план виконавиця відкинула.

"Я подумала, що хай там у мене лежить. Якщо мені захочеться, я собі зроблю, коли мені буде 50 з чимось чи 60 років. А чому б і ні?", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової приїхала до України з США. Маша прибула не сама, а привезла з собою чоловіка-іноземця. Донька виконавиці вже показала його перші враження від Києва.

Дата публікації
Кількість переглядів
540
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie