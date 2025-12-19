Оля Полякова розповіла про невдалу спробу заморозити яйцеклітини: "Вдруге це не буду робити"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла, як намагалась заморозити яйцеклітини.

Спроба виявилась невдалою. Оля Полякова на проєкті "Дорослі дівчата" говорить, що натрапила на не дуже добросовісного лікаря. Яйцеклітини, які в неї зібрали для заморозки, були недозрілими. Вдруге на цей досвід виконавиця вже не наважиться. Артистка говорить, що їй необхідно буде протягом двох тижнів приймати спеціальні препарати, які в її віці вже можуть спровокувати менопаузу.

"Я хотіла заморозити яйцеклітини, і в мене не вийшло. Думаю, був не дуже добросовісний лікар. Я казала, що в мене немає часу, що мені треба виїхати. Це неважкий процес, але ці клітини повинні визріти. І мені зібрали не дуже зрілі яйцеклітини, і я вдруге вже це не буду робити, тому що там потрібно два тижні колоти препарати, вони визрівають ці яйцеклітини. Потім ти їх збираєш. У такому віці, як у мене, уже можна спровокувати менопаузу", - поділилась артистка.

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

До слова, Оля Полякова виховує двох дітей – 20-річну Машу та 14-річну Алісу. Співачка зізналась, що хотіла заморозити яйцеклітини на той випадок, якщо їй у майбутньому захочеться стати мамою знову. Проте наразі цей план виконавиця відкинула.

"Я подумала, що хай там у мене лежить. Якщо мені захочеться, я собі зроблю, коли мені буде 50 з чимось чи 60 років. А чому б і ні?", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової приїхала до України з США. Маша прибула не сама, а привезла з собою чоловіка-іноземця. Донька виконавиці вже показала його перші враження від Києва.