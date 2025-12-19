ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Тіна Кароль заспівала легендарну "Шиншилу" українською: як по-новому звучить пісня

Артистка розпочала переклад старих хітів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль переспівала легендарну "Шиншилу" українською мовою.

Виконавиця вже протягом 20 років сяє на сцені. За цей час артистка встигла створити чимало треків, які беззаперечно стали хітами. Знаменитість вирішила до 20-річчя пісенної діяльності випустити альбом "Кохання. Сльози. Маніфест".

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

До платівки увійдуть найвідоміших 33 композиції Тіни Кароль. 13 треків із альбому раніше були російськомовними. Проте переосмислила їй та переклала українською. Співачка робила не прямий переклад, а авторське осмислення.

Прем'єра альбому запланована на 20 березня. А нині ж артистка представила перший сингл з платівки. Зокрема, виконавиця по-новому переспівала хіт 15-річної давності "Шиншила". Тепер композиція звучить українською. Також співачка встигла й представити новий кліп, що підкреслює іронічний настрій самої пісні.

Нагадаємо, нещодавно артист Віталій Козловський переспівав свій хіт 18-річної давності "Загадай". Співачка просто зачарував новим звучанням.

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie