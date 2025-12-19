Тіна Кароль заспівала легендарну "Шиншилу" українською: як по-новому звучить пісня

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль переспівала легендарну "Шиншилу" українською мовою.

Виконавиця вже протягом 20 років сяє на сцені. За цей час артистка встигла створити чимало треків, які беззаперечно стали хітами. Знаменитість вирішила до 20-річчя пісенної діяльності випустити альбом "Кохання. Сльози. Маніфест".

До платівки увійдуть найвідоміших 33 композиції Тіни Кароль. 13 треків із альбому раніше були російськомовними. Проте переосмислила їй та переклала українською. Співачка робила не прямий переклад, а авторське осмислення.

Прем'єра альбому запланована на 20 березня. А нині ж артистка представила перший сингл з платівки. Зокрема, виконавиця по-новому переспівала хіт 15-річної давності "Шиншила". Тепер композиція звучить українською. Також співачка встигла й представити новий кліп, що підкреслює іронічний настрій самої пісні.

Нагадаємо, нещодавно артист Віталій Козловський переспівав свій хіт 18-річної давності "Загадай". Співачка просто зачарував новим звучанням.