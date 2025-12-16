- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Джошуа проти Джейка Пола: букмекери визначили фаворита гучного бою
Офіційний поєдинок між ексчемпіоном світу в хевівейті та відеоблогером відбудеться 19 грудня в Маямі.
У ніч проти 20 грудня в Маямі (США) відбудеться грандіозний вечір боксу, який очолить бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з відеоблогером Джейком Полом.
Британський боксер та американський шоумен проведуть офіційний восьмираундовий поєдинок, транслюватиме його стримінговий сервіс Netflix.
У листопаді Джейк повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.
36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.
28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.
Прогноз букмекерів на бій Джошуа – Пол
Букмекери вважають абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку британця. На перемогу Джошуа можна поставити з коефіцієнтом 1,08. Виграш Пола стане величезною сенсацією – 7,00.
Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21,00.
Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Джошуа нокаутом – 1,25. Тріумф Ей Джея суддівським рішенням – 5,50.
Дострокова перемога Пола оцінюється коефіцієнтом 13,00. Успіх Джейка за очками – 17,00.
Нагадаємо, раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.