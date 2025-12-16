ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Джошуа проти Джейка Пола: букмекери визначили фаворита гучного бою

Офіційний поєдинок між ексчемпіоном світу в хевівейті та відеоблогером відбудеться 19 грудня в Маямі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джейк Пол та Ентоні Джошуа

Джейк Пол та Ентоні Джошуа / © Associated Press

У ніч проти 20 грудня в Маямі (США) відбудеться грандіозний вечір боксу, який очолить бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з відеоблогером Джейком Полом.

Британський боксер та американський шоумен проведуть офіційний восьмираундовий поєдинок, транслюватиме його стримінговий сервіс Netflix.

У листопаді Джейк повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.

36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

Прогноз букмекерів на бій Джошуа – Пол

Букмекери вважають абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку британця. На перемогу Джошуа можна поставити з коефіцієнтом 1,08. Виграш Пола стане величезною сенсацією – 7,00.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Джошуа нокаутом – 1,25. Тріумф Ей Джея суддівським рішенням – 5,50.

Дострокова перемога Пола оцінюється коефіцієнтом 13,00. Успіх Джейка за очками – 17,00.

Нагадаємо, раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie