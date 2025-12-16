Чоловік 3 місяці щодня приймав холодний душ: що сталося з його організмом

Ютубер Квінтон Гек 3 місяці щодня приймав холодний душ / © YouTube-канал Quinton Heck

Ютубер Квінтон Гек на три місяці відмовився від гарячої води та щодня приймав крижаний душ, щоб перевірити поради вчених. Результати виявилися неочікуваними: від помітного схуднення до кардинальної зміни психологічного стану. Блогер детально розповів, які саме процеси в його організмі запустила холодова терапія.

Про це пише Lad Bible.

Серед різноманітних оздоровчих практик, популярних в Інтернеті, вплив холодної води вирізняється тим, що має наукове обґрунтування. На відміну від радикальних дієт чи водних голодувань, ефективність яких часто викликає сумніви та може становити ризики за неправильного застосування, холодова терапія зазвичай є безпечною — за умови, що не йдеться про екстремальне занурення в крижану воду взимку.

Хоча в холодний сезон мало хто з ентузіазмом стає під холодний душ, у теплу пору року така процедура допомагає швидко відновити тонус і відчути приплив енергії. Для людей, які не готові до крижаних ванн або плавання у відкритій воді, саме холодний душ залишається найзручнішим і найдоступнішим способом скористатися перевагами кріотерапії в домашніх умовах.

За інформацією UCLA Health, регулярний холодний душ може підвищувати стійкість до застуд, зменшувати прояви депресії, покращувати кровообіг, активізувати метаболізм, знижувати запальні процеси, а також допомагати уникати м’язового болю і полегшувати локальні больові відчуття.

Крім того, холодний душ ефективно допомагає прокинутися зранку. Тому, якщо не враховувати бажання зігрітися в зимовий період, серйозних аргументів проти такої звички небагато.

Ютубер Квінтон Гек вирішив перевірити дію холодного душу на собі та протягом трьох місяців приймав його щодня, спостерігаючи за змінами в самопочутті. На своєму каналі чоловік поділився, що спочатку ідея здавалася йому неприємною, однак згодом він почав отримувати задоволення від відчуттів після процедури.

«Після трьох місяців ми можемо побачити, що холодний душ має свої переваги, які ми вже визначили. Це відновлення м’язів, зниження ваги, загальне зменшення стресу та покращення настрою. Це ті речі, які я відчув під час власного експерименту, але ви можете помітити й інші», — розповів ютубер.

За час експерименту Квінтон майже на 10 фунтів (4,5 кг) зменшив свою вагу, не змінюючи харчових звичок. Хоча такий результат не є гарантованим для всіх, вважається, що вплив холодної води може стимулювати обмін речовин і допомагати організму витрачати більше енергії для підтримання тепла.

Найпомітнішою зміною для ютубера стало покращення настрою. Окрім цього, він відзначив кращу якість сну та швидше відновлення після занять у спортзалі.

Найпомітнішою зміною для ютубера стало покращення настрою. Окрім цього, він відзначив кращу якість сну та швидше відновлення після занять у спортзалі.