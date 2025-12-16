Що найменш шкідливе для судин — сало чи вершкове масло / © pixabay.com

Реклама

Вершкове масло багато років вважали чи не еталоном корисного жиру — воно міцно закріпилося у щоденному раціоні та народних уявленнях про «здорову їжу». Водночас сало часто сприймали скептично, пов’язуючи його з ризиками для серця. Та сучасні нутриціологічні дані змушують переглянути ці уявлення.

Про це йшлося у розповіді лікарки-дієтологині Оксани Скиталінської.

Натуральність і склад: у чому різниця

З огляду на біохімічні процеси, вершкове масло — це концентрований молочний жир, отриманий у результаті переробки. У природному вигляді він не трапляється. Сало ж є натуральним тваринним жиром із мінімальним втручанням у його структуру, що робить його склад більш стабільним і передбачуваним.

Реклама

Порівняння показує, що у вершковому маслі міститься значно більше холестерину — близько 215 мг проти 94 мг у салі. Також масло майже наполовину складається з насичених жирних кислот, тоді як у салі їхня частка нижча — близько 39%.

Які жири впливають на серце

У вершковому маслі переважають пальмітинова, міристинова та стеаринова кислоти. Саме надлишок цих сполук найчастіше пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Натомість у салі домінує олеїнова кислота (омега-9), яка сприяє підтримці здоров’я судин. Її вміст у салі майже вдвічі більший, ніж у маслі.

Окремо фахівці звертають увагу на арахідонову кислоту. У салі її близько 2%, тоді як у вершковому маслі — лише 0,2%. Ця речовина необхідна для роботи мозку, серцевого м’яза, нирок і органів зору. Крім того, сало містить більше селену — важливого мікроелемента для імунної системи та антиоксидантного захисту.

Термостійкість і безпека під час смаження

Ще одна перевага сала — його поведінка під час нагрівання. Воно має вищу температуру плавлення і при смаженні не утворює бензпірен — небезпечний канцероген, який може з’являтися при перегріві деяких жирів. Саме тому сало вважають більш безпечним варіантом для приготування їжі на високих температурах.

Реклама

Чи варто відмовлятися від масла

Експерти наголошують, що вершкове масло не є шкідливим продуктом саме по собі. Його проблема — у надмірному споживанні. Через високу концентрацію жиру його варто використовувати помірно, додаючи невеликі порції вже у готові страви.

Тож традиційне українське сало — це не лише елемент національної кухні, а й добре збалансований тваринний жир, який за багатьма показниками може бути кориснішим для організму, ніж звичне вершкове масло, за умови розумного споживання.

Нагадаємо рецепт баношу зі шкварками та бринзою. Це класичний спосіб приготування традиційної української страви. Та ідеальний варіант страви для тих, хто прагне поєднати у ній тепло гірського дому, кремову ніжність і трохи сільського шарму.