Сало или масло: какой продукт содержит меньше холестерина — диетолог объяснила

Что менее вредно для сосудов — сало или сливочное масло / © pixabay.com

Реклама

Сливочное масло многие годы считали едва ли не эталоном полезного жира — оно прочно закрепилось в ежедневном рационе и представлениях о «здоровой пище». В то же время, сало часто воспринимали скептически, связывая его с рисками для сердца. Но современные нутрициологические данные заставляют просмотреть эти представления.

Об этом говорилось в рассказе врача-диетолога Оксаны Скиталинской.

Естественность и состав: в чем разница

Учитывая биохимические процессы, сливочное масло — это концентрированный молочный жир, полученный в результате переработки. В природном виде он не случается. Сало же является натуральным животным жиром с минимальным вмешательством в его структуру, что делает его состав более стабильным и предсказуемым.

Реклама

Сравнение показывает, что в сливочном масле содержится гораздо больше холестерина — около 215 мг против 94 мг в сале. Также масло почти наполовину состоит из насыщенных жирных кислот, в то время как в сале их доля ниже — около 39%.

Какие жиры влияют на сердце

В сливочном масле преобладают пальмитиновая, меристиновая и стеариновая кислоты. Именно избыток этих соединений чаще всего связывается с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В сале доминирует олеиновая кислота (омега-9), которая способствует поддержанию здоровья сосудов. Ее содержание в сале почти вдвое больше, чем в масле.

Отдельно специалисты обращают внимание на арахидоновую кислоту. В сале ее около 2%, в то время как в сливочном масле — всего 0,2%. Это вещество необходимо для работы мозга, сердечной мышцы, почек и органов зрения. Кроме того, сало содержит больше селена — важного микроэлемента для иммунной системы и антиоксидантной защиты.

Термостойкость и безопасность при жарке

Еще одно преимущество сала — его поведение во время нагревания. Оно имеет более высокую температуру плавления и при жарке не образует бензпирен — опасный канцероген, который может появляться при перегреве некоторых жиров. Поэтому сало считают более безопасным вариантом для приготовления пищи на высоких температурах.

Реклама

Стоит ли отказываться от масла

Эксперты отмечают, что сливочное масло не является вредным продуктом само по себе. Его проблема в чрезмерном потреблении. Из-за высокой концентрации жира его следует использовать умеренно, добавляя небольшие порции уже в готовые блюда.

Поэтому традиционное украинское сало — это не только элемент национальной кухни, но и хорошо сбалансированный животный жир, который по многим показателям может быть более полезным для организма, чем привычное сливочное масло, при разумном потреблении.

Напомним рецепт баноша со шкварками и брынзой. Это классический способ приготовления традиционного украинского блюда. И идеальный вариант блюда для тех, кто стремится соединить в нем тепло горного дома, кремовую нежность и немного деревенского шарма.