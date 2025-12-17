Хто насправді блокує російські активи для України: деталі від Politico

ЄС узгодять використання заморожених російських активів на саміті / © Associated Press

Реклама

Саміт Європейської ради, який відбудеться у четвер, стане тестом здатності ЄС підтримувати єдину позицію щодо України. Головним викликом для європейської єдності стане позиція адміністрації Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Головною темою стане використання заморожених активів після повномасштабного вторгнення Росії для фінансування відновлення країни та надання їй фінансової допомоги. Це питання виявило глибокі розбіжності всередині ЄС щодо підходів до дій у контексті нового глобального порядку та посилення зовнішнього тиску з боку Вашингтона.

Реклама

«Представники адміністрації Дональда Трампа тиснуть на європейські уряди, особливо ті, що найбільше орієнтовані на США, вимагаючи скасувати план використати близько 210 млрд євро заморожених російських активів для фінансування України. Внаслідок цього до скептично налаштованих країн приєдналися Італія, Болгарія, Мальта та Чехія», — зазначають журналісти.

Раінше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив шанси Європи на досягнення угоди про використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як «50 на 50».

Мерц наголосив, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо так званої «репараційної позики», адже Україні знадобиться фінансування ще щонайменше на два роки після завершення першого кварталу 2026 року, коли закінчується поточний раунд європейської допомоги.

У квітні 2026 року Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету понад 70 млрд євро. Без нових доходів Київ буде вимушений скоротити держвидатки, що може погіршити економічну стабільність і оборону країни через чотири роки від моменту початку повномасштабної війни.

Реклама

FT повідомляло, що Європейський центральний банк відмовився надати гарантії щодо виплати Україні «репараційного кредиту» на суму 140 мільярдів євро, який мали забезпечити за рахунок заморожених російських активів. ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Європейської комісії порушує його мандат.