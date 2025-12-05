В Італії пропонують повернути Кремлю заморожені активи: допомога Україні під загрозою

віцепрем’єр Італії Маттео СальвініМаттео Сальвіні / © Reuters

Реклама

В італійському уряді посилюються внутрішні розбіжності щодо доцільності подальшої підтримки України. Депутати з оточення Джорджі Мелоні дедалі частіше розходяться у поглядах на те, чи варто Риму продовжувати надсилати допомогу Києву, особливо на тлі спроб європейських лідерів мобілізувати фінансові та військові ресурси.

Про це пише агентство Bloomberg.

Скандальна пропозиція «Ліги» та відкладене голосування

Напруга сягнула піка у четвер, 4 грудня, коли представники коаліційної партії «Ліга», очолюваної віцепрем’єром Маттео Сальвіні, зробили гучну заяву. Вони запропонували повернути Москві мільярди доларів російських активів, заморожених у Євросоюзі після початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

Ця ідея викликала миттєву реакцію міністра закордонних справ Антоніо Таяні. Він відкинув таку пропозицію, наголосивши, що зовнішню політику Італії визначають лише він та прем’єр-міністерка.

«Лінію встановлює прем’єр-міністр, і я поділяю її погляди», — відрізав Таяні.

В основі суперечки лежить питання продовження військової допомоги Україні на 2026 рік. Рішення має бути ухвалене до кінця грудня. Голосування Кабінету міністрів, заплановане на вечір четверга, було несподівано перенесене. Хоча Мелоні називає це питаннями «логістики» і впевнена у затвердженні указу, затримка свідчить про непрості переговори за лаштунками.

Зброя на паузі та заспокоєння від Міноборони

Сигнали про зміну настроїв у Римі надходили і раніше. Цього тижня Антоніо Таяні заявив, що Італія може призупинити участь у програмі НАТО (PURL) із закупівлі американської зброї для України, назвавши це «передчасним» на тлі мирних переговорів. Це різкий розворот порівняно з жовтнем, коли Рим висловлював готовність долучитися до ініціативи.

Реклама

Міністр оборони Гвідо Крозетто (соратник Мелоні по партії «Брати Італії») спробував знизити градус напруги. В ефірі державного телебачення він запевнив, що «Ліга» завжди підтримувала рішення уряду щодо допомоги Україні.

«Я думаю, що вона зробить це і цього разу», — висловив сподівання міністр.

Офіційно Рим наполягає, що його підтримка Києва залишається незмінною. Проте зміна геополітичної ситуації, вичерпання фондів та наближення виборів роблять позицію італійської влади дедалі більш суперечливою.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп уже зупинив пряме фінансування України за кошти США, а продаж озброєння через партнерів по Альянсу не може тривати нескінченно.