"Переговори потім": Сирський назвав єдину умову для діалогу з РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Реклама

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вперше публічно та детально окреслив своє бачення умов, за яких можливий перехід до дипломатичного врегулювання війни. Він наголосив, що будь-які територіальні поступки для України є неприйнятними, а перемовини можуть розпочатися лише після реального припинення вогню.

Про це генерал розповів в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Формула «справедливого миру»

У відповідь на запитання про те, чи розглядає українське командування сценарій відмови від територій заради припинення війни, Сирський був категоричним. Він зазначив, що «просто віддати нашу землю» — це неприйнятний варіант, який він навіть не дозволяє собі розглядати.

Реклама

Натомість головнокомандувач чітко сформулював своє розуміння того, як має виглядати завершення гарячої фази конфлікту.

«У моєму розумінні справедливий мир — це мир без попередніх умов, без відмови від територій. Це означає зупинку по поточній лінії зіткнення. Припинення вогню, і після цього — переговори, без жодних умов», — заявив генерал.

Будь-який інший формат, за словами військового, буде «несправедливим миром», на який Україна не погодиться.

Дипломатія як ширма для агресора

Сирський також висловив глибокий скепсис щодо щирості намірів Кремля. На його думку, Москва використовує нинішні розмови про мирні плани, ініційовані зокрема адміністрацією президента США Дональда Трампа, виключно як тактичний прийом.

Реклама

«Ворог продовжує свій наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття», — пояснив генерал.

Головком застеріг, що Росія не демонструє жодних ознак згортання військових зусиль. Навпаки, окупанти намагаються використати дипломатичну метушню для того, щоб силою захопити якомога більше українських земель під шумок балачок про мир. Тому, наголосив Сирський, завдання ЗСУ залишається незмінним — захищати країну, доки реальні умови для справедливого миру не будуть створені.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко поділився своїм баченням останніх подій довкола України та можливих сценаріїв завершення війни. Він застеріг, що припинення вогню поза міжнародним правом може принести нову війну з Росією вже за 3–4 роки. Ця загроза стосуватиметься українців, литовців чи поляків.