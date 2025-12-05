- Дата публікації
Рідний брат принцеси Кейт одягнув кумедні шкарпетки з песиками і став зіркою концерту сестри
У свій образ брат принцеси добавив яскравий штрих.
Молодший брат принцеси Уельської — 38-річний Джеймс Міддлтон — відвідав святковий концерт «Разом на Різдво» своєї сестри у Вестмінстерському абатстві. На захід він прибув з дружиною Алізе Тевене.
Пару заскочили, коли вони вийшли на вулицю після завершення заходу і Алізе була одягнена у картате вбрання від дренду Sézane і в руці несла сумку від Longchamp — бренду, який у студентські роки дуже любила Кейт.
Джеймс же вирішив свій лаконічний образ розбавити яскравим акцентом, яким стали червоні шкарпетки з вишитими на них песиками. Це був кумедний та оригінальний штрих, який привернув до Міддлтона увагу.
Родина принцеси Кейт прийшла на захід у одній кольоровій гаммі, яка складалася лише з кількох кольорів. Кейт була у смарагдовому пальті, а її діти та чоловік у синіх вбраннях.