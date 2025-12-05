Рідний брат принцеси Кейт одягнув кумедні шкарпетки з песиками і став зіркою концерту сестри

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Молодший брат принцеси Уельської — 38-річний Джеймс Міддлтон — відвідав святковий концерт «Разом на Різдво» своєї сестри у Вестмінстерському абатстві. На захід він прибув з дружиною Алізе Тевене.

Пару заскочили, коли вони вийшли на вулицю після завершення заходу і Алізе була одягнена у картате вбрання від дренду Sézane і в руці несла сумку від Longchamp — бренду, який у студентські роки дуже любила Кейт.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Джеймс же вирішив свій лаконічний образ розбавити яскравим акцентом, яким стали червоні шкарпетки з вишитими на них песиками. Це був кумедний та оригінальний штрих, який привернув до Міддлтона увагу.

Шкарпетки Джеймса Міддлтона / © Getty Images

Родина принцеси Кейт прийшла на захід у одній кольоровій гаммі, яка складалася лише з кількох кольорів. Кейт була у смарагдовому пальті, а її діти та чоловік у синіх вбраннях.