ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

Рідний брат принцеси Кейт одягнув кумедні шкарпетки з песиками і став зіркою концерту сестри

У свій образ брат принцеси добавив яскравий штрих.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Молодший брат принцеси Уельської — 38-річний Джеймс Міддлтон — відвідав святковий концерт «Разом на Різдво» своєї сестри у Вестмінстерському абатстві. На захід він прибув з дружиною Алізе Тевене.

Пару заскочили, коли вони вийшли на вулицю після завершення заходу і Алізе була одягнена у картате вбрання від дренду Sézane і в руці несла сумку від Longchamp — бренду, який у студентські роки дуже любила Кейт.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Джеймс же вирішив свій лаконічний образ розбавити яскравим акцентом, яким стали червоні шкарпетки з вишитими на них песиками. Це був кумедний та оригінальний штрих, який привернув до Міддлтона увагу.

Шкарпетки Джеймса Міддлтона / © Getty Images

Шкарпетки Джеймса Міддлтона / © Getty Images

Родина принцеси Кейт прийшла на захід у одній кольоровій гаммі, яка складалася лише з кількох кольорів. Кейт була у смарагдовому пальті, а її діти та чоловік у синіх вбраннях.

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Родина принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie