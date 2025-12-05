- Дата публікації
"Холостяк-14": кого з учасниць Тарас Цимбалюк відправить сьогодні додому
Голосуйте за дівчину, яка, на вашу думку, покине шоу у сьогоднішньому випуску.
Сьогодні, 5 грудня, в ефірі СТБ відбудеться восьмий випуск реалітішоу «Холостяк-14».
Наразі у проєкті перебуває семеро учасниць, які борються за серце головного героя Тараса Цимбалюка: Анастасія Половинкіна, Дар’я Романець, Ірина Кулешина, Ірина Пономаренко, Надін Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.
Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні, хто з дівчат, на вашу думку, залишить сьогодні проєкт?