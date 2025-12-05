ТСН у соціальних мережах

"Холостяк-14": кого з учасниць Тарас Цимбалюк відправить сьогодні додому

Голосуйте за дівчину, яка, на вашу думку, покине шоу у сьогоднішньому випуску.

"Холостяк-14": кого з учасниць Тарас Цимбалюк відправить сьогодні додому

Сьогодні, 5 грудня, в ефірі СТБ відбудеться восьмий випуск реалітішоу «Холостяк-14».

Наразі у проєкті перебуває семеро учасниць, які борються за серце головного героя Тараса Цимбалюка: Анастасія Половинкіна, Дар’я Романець, Ірина Кулешина, Ірина Пономаренко, Надін Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.

Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні, хто з дівчат, на вашу думку, залишить сьогодні проєкт?

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Дар’я Романець

Дар’я Романець

Ірина Кулешина

Ірина Кулешина

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

Надін Головчук

Надін Головчук

Оксана Шанюк

Оксана Шанюк

Ольга Дзундза

Ольга Дзундза

