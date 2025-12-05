ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно позбуватися негативу

День, коли можна — і потрібно — позбуватися накопиченого за попередній життєвий період негативу.

Яким чином це робити, кожен вирішує сам, головне, щоб заняття приносило максимум задоволення. Що ж до розв’язання важливих питань, то для цього необхідно звертатися до своєї інтуїції — відкриття, яке вона може подарувати, сприятливо вплине на розвиток життєвої ситуації.

Овен

Будь-які переговори — насамперед, ділові та фінансові — рекомендується провести в неформальній і ненав’язливій атмосфері, тільки в такому разі вдасться досягти важливої домовленості, а офіціоз тільки завадить.

Телець

Заняття спортом — як, зрештою, і будь-яка інша фізична активність — мають бути помірними: різкі рухи можуть стати причиною серйозних травм і розтягнень, тож краще даремно не ризикувати.

Близнята

Вплив емоційних «гойдалок», які сьогодні випробовуватимуть на міцність представників знака, легко мінімізувати, якщо дочекатися піднесення — тобто поліпшення настрою — і зафіксуватися на ньому.

Рак

Незважаючи на велике бажання впасти в депресію, робити цього не рекомендується: негатив може увійти в дисонанс з енергіями дня, що категорично не сподобається Місяцю і зіркам, а також оточенню.

Лев

Роботу — зрозуміло, за можливості — ліпше перенести на інший час, нинішній день, згідно з космічними енергіями, призначений для відпочинку й веселощів — суботній день у рішеннях сприятиме цьому.

Діва

Вирішити важливе професійне питання допоможе раптове осяяння, яке прийде нізвідки, начебто зійде звідкись із висоти — насправді воно стане результатом денної і нічної роботи підсвідомості.

Терези

Перш ніж розпочинати реалізацію нового проєкту, необхідно довести до логічного кінця всі справи, які було розпочато раніше, інакше їхня важка — незавершена — енергетика постійно тягнутиме вас назад.

Скорпіон

Оскільки добре вдається тільки те, що ми робимо самі, а, отже, не варто зраджувати цьому правилу і будь-яке — навіть скромне — свято, намічене на цей день, необхідно організувати самостійно.

Стрілець

Будь-яке нове починання — навіть якщо у вихідний воно торкнеться вашого дому і господарства — виявиться на рідкість успішним, тому не варто витрачати час даремно — необхідно розпочинати реалізацію важливих проєктів.

Козоріг

Яким би вагомим не був привід для свята, намагайтеся мінімізувати вживання алкоголю — під його впливом ви можете розслабитися і проговоритися про речі, які хотіли б приховати від інших.

Водолій

День сприятливий для створення нової сім’ї, тому якщо ви давно збираєтеся офіційно оформити стосунки з близькою вам людиною, кращого часу для весілля або хоча б заручин вам точно не знайти.

Риби

Суботу, як і належить, потрібно присвятити відпочинку: останнім часом ви багато працювали і цілком заслужили перепочинок, необхідний для відновлення сил, інакше професійного вигорання не уникнути.

