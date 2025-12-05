- Дата публікації
У сукні з пікантними вирізами: Ана де Армас відвідала кінофестиваль у Саудівській Аравії
У Саудівській Аравії стартував міжнародний кінофестиваль The Red Sea і у день відкриття публіці показали фільм «Гігант».
На захід зібралися відомі голлівудські актори та місцеві зірки. Серед тих, что також вийшов на червону доріжку була акторка Ана де Армас, яка 2022 року зіграла Мерілін Монро.
Акторка обрала для заходу елегантну та ефектну чорну довгу сукню від Модного дому Louis Vuitton, з яким давно співпрацює. Вона була із шовку і мала тонкі бретельки, драпірування на ліфі і спині, а також вишукану вишивку сріблястими лелітками та кристалами.
Вирізи збоку на сукні були дуже глибокими, тому додавали образу пікантності. Довгий шлейф сукні також додавай драматизму. Волосся Ана розпустила і завершила лук лаконічними прикрасами.