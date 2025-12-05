ТСН у соціальних мережах

У сукні з пікантними вирізами: Ана де Армас відвідала кінофестиваль у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії стартував міжнародний кінофестиваль The Red Sea і у день відкриття публіці показали фільм «Гігант».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ана де Армас

Ана де Армас / © Associated Press

На захід зібралися відомі голлівудські актори та місцеві зірки. Серед тих, что також вийшов на червону доріжку була акторка Ана де Армас, яка 2022 року зіграла Мерілін Монро.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Акторка обрала для заходу елегантну та ефектну чорну довгу сукню від Модного дому Louis Vuitton, з яким давно співпрацює. Вона була із шовку і мала тонкі бретельки, драпірування на ліфі і спині, а також вишукану вишивку сріблястими лелітками та кристалами.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Вирізи збоку на сукні були дуже глибокими, тому додавали образу пікантності. Довгий шлейф сукні також додавай драматизму. Волосся Ана розпустила і завершила лук лаконічними прикрасами.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

