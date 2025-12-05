У сукні з пікантними вирізами: Ана де Армас відвідала кінофестиваль у Саудівській Аравії

Ана де Армас / © Associated Press

На захід зібралися відомі голлівудські актори та місцеві зірки. Серед тих, что також вийшов на червону доріжку була акторка Ана де Армас, яка 2022 року зіграла Мерілін Монро.

Акторка обрала для заходу елегантну та ефектну чорну довгу сукню від Модного дому Louis Vuitton, з яким давно співпрацює. Вона була із шовку і мала тонкі бретельки, драпірування на ліфі і спині, а також вишукану вишивку сріблястими лелітками та кристалами.

Вирізи збоку на сукні були дуже глибокими, тому додавали образу пікантності. Довгий шлейф сукні також додавай драматизму. Волосся Ана розпустила і завершила лук лаконічними прикрасами.

