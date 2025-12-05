ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

У сукні з декольте: Дакота Джонсон позувала на червоній доріжці кінофестивалю у арабській країні

У Саудівській Аравії стартував міжнародний кінофестиваль The Red Sea і у день відкриття публіці показали фільм «Гігант».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон, яка прославилася завдяки головній ролі в трилогії «50 відтінків сірого», з’явилася на Міжнародному кінофестивалі в Саудівській Аравії. Акторка обрала доволі сміливе вбрання для виходу на червону доріжку.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Акторка була одягнена у чорну сукню від бренду Alessandra Rich з глибоким V-подібним декольте та вирізами по бокам. На животі сукню прикрашав бант.

На спідниці сукні також був високий розріз, який демонстрував ноги акторки та її туфлі на підборах. Також зірка носила виразне кольє та сережки з камінням. Допомогла створити цей лук для Дакоти її її стилістка Кейт Янг.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Також Дакота продемонструвала лаконічнішу сукню на галаконцерті «Жінки в індустрії розваг» журналу The Hollywood Reporter.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

До речі, цьогорічний Міжнародний кінофестиваль The Red Sea триватиме до 13 грудня та відбуватиметься в історичному районі Аль-Балад і на ньому буде представлено понад 100 фільмів з понад 70 країн.

Дакота Джонсон у гарних сукнях (22 фото)

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie