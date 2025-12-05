- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з декольте: Дакота Джонсон позувала на червоній доріжці кінофестивалю у арабській країні
У Саудівській Аравії стартував міжнародний кінофестиваль The Red Sea і у день відкриття публіці показали фільм «Гігант».
Дакота Джонсон, яка прославилася завдяки головній ролі в трилогії «50 відтінків сірого», з’явилася на Міжнародному кінофестивалі в Саудівській Аравії. Акторка обрала доволі сміливе вбрання для виходу на червону доріжку.
Акторка була одягнена у чорну сукню від бренду Alessandra Rich з глибоким V-подібним декольте та вирізами по бокам. На животі сукню прикрашав бант.
На спідниці сукні також був високий розріз, який демонстрував ноги акторки та її туфлі на підборах. Також зірка носила виразне кольє та сережки з камінням. Допомогла створити цей лук для Дакоти її її стилістка Кейт Янг.
Також Дакота продемонструвала лаконічнішу сукню на галаконцерті «Жінки в індустрії розваг» журналу The Hollywood Reporter.
До речі, цьогорічний Міжнародний кінофестиваль The Red Sea триватиме до 13 грудня та відбуватиметься в історичному районі Аль-Балад і на ньому буде представлено понад 100 фільмів з понад 70 країн.