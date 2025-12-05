- Дата публікації
-
- Категорія
- Королівські сім’ї
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Королеви в ділових образах: Летиція, Матильда та Мері з’явилися у штанах цього тижня
Цього тижня королеви європейських країн активно відвідували різноманітні заходи, і для робочих зустрічей активно обрали саме маскулінний стиль, бо це було зручно, стильно й сучасно.
Королева Матильда
Королева Бельгії відвідала підрозділ екстреної допомоги у Брюсселя. Для зустрічі Її Величність обрала елегантний блакитний костюм від свого улюбленого бренду Natan, який включав жакет з паском на талії та штани зі стрілками.
Образ Матильда доповнила масивними оригінальними сережками, сірим клатчем і деякими золотими прикрасами, які майже завжди носить: браслетами та годинником.
Королева Мері
Королева Данії відвідала захід, на якому також виголосила промову. Він відбувся в магазині VEGA в Копенгагені. Її Величність обрала для свого виходу діловий костюм у смужку від Dolce & Gabbana з жакетом і штанами, який доповнила чорною сумкою та водолазкою.
Королева Летиція
Королева Іспанії відвідала засідання Ради опікунів Фонду принцеси де Жирона в Королівському палаці та обрала для цього заходу костюм сірого кольору в смужку. Її вбрання було від бренду Boss, а поєднала вона його з сумкою від Nina Ricci та взуттям від Massimo Dutti.