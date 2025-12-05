Королеви в ділових образах: Летиція, Матильда та Мері з’явилися у штанах цього тижня

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

Королева Матильда

Королева Бельгії відвідала підрозділ екстреної допомоги у Брюсселя. Для зустрічі Її Величність обрала елегантний блакитний костюм від свого улюбленого бренду Natan, який включав жакет з паском на талії та штани зі стрілками.

Образ Матильда доповнила масивними оригінальними сережками, сірим клатчем і деякими золотими прикрасами, які майже завжди носить: браслетами та годинником.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Мері

Королева Данії відвідала захід, на якому також виголосила промову. Він відбувся в магазині VEGA в Копенгагені. Її Величність обрала для свого виходу діловий костюм у смужку від Dolce & Gabbana з жакетом і штанами, який доповнила чорною сумкою та водолазкою.

Реклама

Королева Мері / © Getty Images

Королева Летиція

Королева Іспанії відвідала засідання Ради опікунів Фонду принцеси де Жирона в Королівському палаці та обрала для цього заходу костюм сірого кольору в смужку. Її вбрання було від бренду Boss, а поєднала вона його з сумкою від Nina Ricci та взуттям від Massimo Dutti.