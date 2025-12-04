Прикрасила жовту сукню орхідеєю: королева Максима приголомшила світ оригінальним образом

Королева Максима та король Віллем-Александр / © Getty Images

Другий день державного візиту до Суринаму у короля Віллем-Александра та королеви Максими був дуже насиченим, адже пара разом із президенткою Дженніфер Гірлінгс-Саймонс відвідали фонд, що займається розвитком дітей та молоді через мистецтво, культуру та освіту, Інститут природних ресурсів та інженерних досліджень а також громадський центр.

Однак королева Максима вирішила не відмовлятися від підборів і взула бежеві туфлі-човники. Та головною родзинкою її образа стала сукня — королева обрала жовте вбрання від свого улюбленого бренду Natan, яке у її гардеробі вже багато років. Це була сукня до колін з напуском на топі та спідницею на запах, яку також прикрашали складки.

Образ Максима також доповнила капелюшком креативного дизайну, і оригінальними прикрасами. Королева обожнює нетрадиційні ювелірні вироби, особливо флористичних дизайнів, у вигляді змій, комах чи метеликів, тому її брошка-орхідея не була сюрпризов.

Прикраса дуже реалістична і схожа на справжню тропічну квітку, але насправді зроблена із тканини і прикрашена бісером.

Також у Суринамі король та королева відвідали культурний вечір у театрі в столиці країни Парамарибо. Захід влаштували вони самі, як подяку за гостинність. Того дня Максима здивувала усіх сукнею з візерунком, яка нагудувала індійське сарі.