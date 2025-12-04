Молдова приховує план реінтеграції Придністров’я: що це означає для регіону

Молдова / © Associated Press

Реклама

Уряд Молдови спільно з Європейським Союзом та Сполученими Штатами активно працює над новою стратегією або «дорожньою картою» реінтеграції країни. Проте деталі плану залишаються нерозкритими. Таку інформацію повідомив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції Валеріу Ківерь після засідання уряду.

Про це повідомляє News maker.

За словами Ківеря, влада не розкриває подробиць. Додає, це може «нашкодити кінцевому результату». Він пояснив, що деякі питання є «чутливими» та вимагають обережності і часу для опрацювання.

Реклама

«Ми не можемо розповідати про всі дії в реальному часі, тому що це може зашкодити підсумковому результату. Робота триває, і у відповідний момент ми представимо суспільству її результати», — зазначив Ківерь.

Відмова від «пакетного» врегулювання

Коментуючи можливість обговорення придністровського конфлікту в контексті потенційних російсько-українських мирних переговорів, Ківерь рішуче заявив, що Молдова не має наміру входити в спільний пакет врегулювання конфліктів. Додає, що обговорювати можна лише питання регіональної безпеки. І в цьому контексті йдеться виключно про виведення російських військ із Придністров’я. Врегулювання конфлікту буде вестися шляхом прямих переговорів за обов’язкової участі придністровської сторони та за підтримки ЄС та США.

Віцепрем’єр також підтвердив, що формат переговорів «5+2» (за участю Молдови, Придністров’я, ОБСЄ, Росії, України, ЄС та США) більше не функціонує. Він наголосив, що очікувати на участь Росії та України, які перебувають у стані війни, в обговоренні іншого конфлікту неможливо. Наразі діалог між Кишиневом та Тирасполем відбувається напряму, у форматі «1+1».

Актуальність питання та ціна реінтеграції

На тлі просування Молдови до інтеграції в ЄС тема виведення російських військ з Придністров’я стає дедалі актуальнішою. Верховна представниця ЄС Кая Каллас раніше підкреслила, що «виведення російських військ із Молдови та інших європейських регіонів має ключове значення для стійкого миру».

Реклама

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу оцінив щорічні витрати, необхідні для реінтеграції, приблизно в €500 млн (близько 9,9 млрд леїв).

Нагадаємо, ще раніше перед виборами у Молдові Bloomberg писало про таємний план «фюрера» РФ Володимира Путіна про втручання у голосування. Йшлося про те, що Росія розробила багаторівневу стратегію втручання у вибори в Молдові та перешкоджання курсу країни на вступ до Євросоюзу.

Також плани щодо захоплення Одеси були у Путіна ще на початку повномасштабної війни, і Росія не відмовляється від стратегічної мети — відрізати Україну від Чорного моря. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник начальника Генерального штабу Ігор Романенко назвав дві ключові загрози для Одеси: з моря та з території Придністров’я.