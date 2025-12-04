"Путін зупиниться": Берлінська назвала цифру втрат РФ, яка змінить перебіг війни

Берлінська розповіла, як Україна може зупинити наступ окупантів / © ТСН

Наразі Росія утримує стабільні темпи мобілізації. 35 тисяч російських громадян мобілізують щомісяця. Українська армія знищує близько 16 тисяч щомісяця. І для того, щоб зупинити просування окупаційних військ, Україні потрібно збільшити втрати РФ майже вдвічі.

Волонтерка й керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська сказала про це в інтерв’ю «Телеграфу».

Російська мобілізація і втрати на фронті

«Зараз Путін вкидає по мобілізації десь 35 тисяч людей щомісяця. Ми, в середньому, знищуємо 16 тисяч щомісяця», — зазначила вона.

Волонтерка пояснила, що для того, щоб зупинити просування окупаційних військ, Україні потрібно збільшити втрати РФ майже вдвічі.

«Коли ми цю цифру доведемо з 16 до десь 30–32 тисяч, то росіяни пробуксують… Нам треба довести їхні втрати до 32 тисяч щомісяця», — наголосила Берлінська.

За її словами, російська військова система не здатна якісно навчати та забезпечувати понад 35–40 тисяч мобілізованих на місяць, тому «перевищення цього порогу» для РФ стає критичним.

Чи можливо досягти потрібних темпів

На запитання, чи реально Україні збільшити ефективність знищення ворога до необхідних показників, керівниця Центру аеророзвідки відповіла ствердно.

«Це абсолютно реальні речі, якщо суспільство включиться в технологічну війну», — сказала Берлінська.

Вона наголосила на важливості масового впровадження та популяризації сучасних технологій, а також навчання людей їх застосуванню, зокрема в межах проєкту Victory Drones.

Втрати України й роль технологій

Скепсис щодо дисбалансу ресурсів між Україною та РФ, за словами Берлінської, може бути знівельований технічними рішеннями.

«Можна зробити ці втрати технологіями… їх можна зробити один до шести, семи, восьми і більше», — зазначила вона.

Волонтерка підкреслила, що майбутнє фронту — це мінімізована присутність людей на передовій та максимальна автоматизація бойових процесів.

Технологізація фронту та дистанційне управління

Берлінська також звернула увагу, що нині один кілометр фронту інколи утримують лише 4–5 піхотинців. Вона вважає, що ситуацію можна змінити завдяки розбудові ешелонованих укріплень, масових мінних полів і застосуванню роботизованих систем.

За її словами, українська армія вже входить у нову епоху дистанційних технологій.

Вона навела приклад, коли оператор може керувати дроном з іншого регіону України: «Пілот може сидіти, умовно, в Житомирі, і керувати дроном, який знаходиться десь під Покровськом».

Берлінська прогнозує активний розвиток автономних систем, які працюватимуть за заданим алгоритмом — від роїв дронів до роботизованих наземних комплексів, здатних самостійно виявляти та уражати цілі.

Нагадаємо, Аліна Михайлова — командирка медичної служби «Ульф», депутатка Київради і дівчина покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) розкритикувала мобілізацію в Україні. За її словами система, за якою вона здійснюється, формує армію непридатних.