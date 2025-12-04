Мобілізація "навиворіт": чому замість "рексів" до війська потрапляють чоловіки з шизофренією і алкоголіки

"Няньки для важкохворих": Аліна Михайлова про мобілізацію "навиворіт / © ТСН.ua

Командирка медичної служби «Ульф», депутатка Київради і дівчина покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова розкритикувала «мобілізацію навиворіт», коли до армію беруть непридатних чоловіків.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«… командири і медики стають заручниками системи, яка жене в армію всіх підряд (точніше тих, хто не має можливостей/звʼязків відкупитися), а потім сама не знає, що з ними робити», — наголосила військовослужбовиця.

За словами Михайлової, нерідко трапляються випадки, коли чоловіків мобілізують на вулиці ТЦК і реального ВЛК і направляють одразу до військової частини як придатних. А далі виявляються «сюрпризи».

Михайлова розповідає, що до її медичної служби приходили мобілізовані два чоловіка з шизофренією, які роками перебувають на психотропній терапії.

«Вони прийшли до моїх медиків з проханням щоб їм могли з дому хоча б препарати передати; чоловік з пухлиною мозку; чоловік з деформуючим остеоартрозом lll ступеню правого кульшового суглобу, аваскулярний некроз правої стегнової кістки lll ст (простими словами — людина потребує заміни кульшових суглобів); двоє з вродженою глухотою; один з відкритою формою туберкульозу. І дуже дуже дуже багато людей з алкогольним делірієм«, — розповідає парамедикиня.

Вона стверджує, що таких мобілізованих, по факту непридатних чоловіків військові частини змушені брати, «незалежно від стану, діагнозів і здорового глузду».

«Окрема цікавинка — загравання з ТЦК в беру/не беру. Бо якщо зараз не візьмеш оцих — тобі потім не дадуть взагалі людей на бригаду. Тому маєш брати зараз „доходяг“ з умовою, що наступного разу ТЦК на нас дасть хоч трошки „рексів“», — стверджує військова.

За її словами, зараз медики у частинах перетворюються не на військових фахівців, а на «няньок для важкохворих, яких ніколи й близько не мали б мобілізувати».

«У підсумку держава отримує не боєздатних бійців, а колосальні витрати на лікування, реабілітацію, оформлення інвалідності — і паралельно втрачає ресурс, час та людей, які могли б реально посилити оборону. Всі програють: армія, медики, суспільство, сама система… Бо це не просто бюрократичні прорахунки — це свідомий пі***ц, який нищить те, що ще тримається на ентузіазмі й людяності тих, хто на місцях реально працює. Якщо це не змінити, то жодна мобілізація не буде ефективною — вона просто сама себе зжере», — емоційно підсумувала Аліна Михайлова.

Раніше керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив про стратегічну кризу на фронті, яка може коштувати Україні державності.