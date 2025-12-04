ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Мобілізація "навиворіт": чому замість "рексів" до війська потрапляють чоловіки з шизофренією і алкоголіки

Аліна Михайлова розкритикувала мобілізацію «навиворіт», яка формує армію непридатних.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
"Няньки для важкохворих": Аліна Михайлова про мобілізацію "навиворіт

"Няньки для важкохворих": Аліна Михайлова про мобілізацію "навиворіт / © ТСН.ua

Командирка медичної служби «Ульф», депутатка Київради і дівчина покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова розкритикувала «мобілізацію навиворіт», коли до армію беруть непридатних чоловіків.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«… командири і медики стають заручниками системи, яка жене в армію всіх підряд (точніше тих, хто не має можливостей/звʼязків відкупитися), а потім сама не знає, що з ними робити», — наголосила військовослужбовиця.

За словами Михайлової, нерідко трапляються випадки, коли чоловіків мобілізують на вулиці ТЦК і реального ВЛК і направляють одразу до військової частини як придатних. А далі виявляються «сюрпризи».

Михайлова розповідає, що до її медичної служби приходили мобілізовані два чоловіка з шизофренією, які роками перебувають на психотропній терапії.

«Вони прийшли до моїх медиків з проханням щоб їм могли з дому хоча б препарати передати; чоловік з пухлиною мозку; чоловік з деформуючим остеоартрозом lll ступеню правого кульшового суглобу, аваскулярний некроз правої стегнової кістки lll ст (простими словами — людина потребує заміни кульшових суглобів); двоє з вродженою глухотою; один з відкритою формою туберкульозу. І дуже дуже дуже багато людей з алкогольним делірієм«, — розповідає парамедикиня.

Вона стверджує, що таких мобілізованих, по факту непридатних чоловіків військові частини змушені брати, «незалежно від стану, діагнозів і здорового глузду».

«Окрема цікавинка — загравання з ТЦК в беру/не беру. Бо якщо зараз не візьмеш оцих — тобі потім не дадуть взагалі людей на бригаду. Тому маєш брати зараз „доходяг“ з умовою, що наступного разу ТЦК на нас дасть хоч трошки „рексів“», — стверджує військова.

За її словами, зараз медики у частинах перетворюються не на військових фахівців, а на «няньок для важкохворих, яких ніколи й близько не мали б мобілізувати».

«У підсумку держава отримує не боєздатних бійців, а колосальні витрати на лікування, реабілітацію, оформлення інвалідності — і паралельно втрачає ресурс, час та людей, які могли б реально посилити оборону. Всі програють: армія, медики, суспільство, сама система… Бо це не просто бюрократичні прорахунки — це свідомий пі***ц, який нищить те, що ще тримається на ентузіазмі й людяності тих, хто на місцях реально працює. Якщо це не змінити, то жодна мобілізація не буде ефективною — вона просто сама себе зжере», — емоційно підсумувала Аліна Михайлова.

Раніше керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив про стратегічну кризу на фронті, яка може коштувати Україні державності.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie