Чому діти не знають англійської після 11 років школи: українці влаштували палку дискусію

У соцмережах вибухнула дискусія про те, чому українські школи роками викладають англійську мову, але випускники залишаються з нульовим рівнем знань. Користувачі та педагоги назвали головні перепони: від застарілих програм до відсутності мотивації в учнів.

Поштовхом до обговорення цієї гострої теми став допис користувачки соціальної мережі Threads під ніком anastasia.derlemenko.

Вона звернулася до вчителів і репетиторів із проханням пояснити їй це явище, зізнавшись, що щиро не може збагнути, як за всі роки навчання у школі можна так і не опанувати англійську мову.

У відповідях у коментарях долучилися як педагоги, так і пересічні користувачі. Більшість із них наголошували, що перед подібними запитаннями варто спробувати попрацювати у державній школі та зрозуміти, як функціонує система зсередини.

Також чимало коментаторів зазначали, що проблема стосується не лише англійської мови і є характерною для багатьох шкільних дисциплін. За їхніми словами, значна частина дітей не має мотивації до навчання, не прагне виконувати завдання та розвиватися.

Учасники обговорення зазнчають:

«Десь приблизно так само, як можна 11 років 4-5 разів на тиждень навчати математики і випускати учнів, які її так і не знають. Цей самий феномен можна до будь-якого іншого предмета застосувати»;

«Вчителі навчають. І навіть не 2 рази на тиждень, а три, а інколи й більше. Але питання, чи учні вчать! Бо ти можеш привести коня до води, але не змусити його пити».

Окрема користувачка поділилася власним досвідом викладання англійської мови у школі та окреслила чотири ключові чинники, які, на її думку, суттєво впливають на кінцевий результат навчання:

необхідність суворого виконання програми: незалежно від рівня засвоєння матеріалу, всі контрольні роботи мають бути проведені через можливі перевірки;

постійна ротація вчителів, адже кожен має власний підхід, а учням щоразу потрібен час на адаптацію;

присутність учнів, які систематично зривають уроки;

формальна «показуха», через яку дітей часто забирають з занять інші педагоги: школа організовує різноманітні заходи, безперечно важливі, однак для цього нерідко знімає учнів з основних предметів.

До слова, українська викладачка Андріана Паук провела експеримент, у якому американець і британка з вищою освітою склали НМТ з англійської мови. Носії мови не змогли набрати навіть 160 балів (157 та 153 відповідно), назвавши питання до зрозумілих текстів надмірно заплутаними та нелогічними. Викладачка критикує тест за некомпетентність, наголошуючи, що завдання НМТ не перевіряють знання мови, а лише намагаються заплутати учнів.