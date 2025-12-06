ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Діти
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Чи потрібні дітям телефони у школі: концентрація, безпека та сучасні реалії

Поки ми збираємо перекушування, списки закупівель і намагаємось втиснути зустрічі у календар, на горизонті з’являється ще одне питання, а як щодо телефона у школі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чи потрібні дітям телефони у школі: концентрація, безпека та сучасні реалії

Чи потрібні дітям телефони у школі: концентрація, безпека та сучасні реалії / © Credits

Новий смартфон часто потрапляє у дитячий список бажань, але разом із радістю постає дилема: чи варто дозволяти дітям мати доступ до мобільних під час уроків. Питання болюче і для батьків, і для вчителів, і для психологів.

Видання Psychology Today проаналізувало досвід шкіл та думки експертів і картина вийшла складніша, ніж просто «за» чи «проти».

Друг, помічник або головний ворог концентрації

Потенційні плюси є та вони не вигадані. Телефони здатні:

  • підвищувати доступність навчальних матеріалів;

  • допомагати дітям з особливими освітніми потребами (додатки, зручні формати, збільшення тексту);

  • залучати учнів через інтерактивні завдання;

  • забезпечувати зв’язок батьків і дітей у непередбачуваних ситуаціях.

Це важливо, особливо в епоху, коли безпека стала темою №1 для багатьох родин України.

Величезне «але»

Телефони — це найсильніший чинник, який відволікає дитину у класі. І не просто «трошки відволікають», а повністю змінює кут уваги.

Після того як дитина глянула у телефон, їй потрібно близько 20 хв, щоб повернути концентрацію. Це майже половина уроку. Тобто один короткий погляд «перевірити повідомлення» — це пропущена половина матеріалу. Ба більше:

  • навіть наявність телефона поруч знижує увагу — мозок очікує сповіщення;

  • діти та підлітки не мають сформованого механізму самоконтролю, тому протистояти алгоритмам соцмереж їм в рази важче, ніж дорослим;

  • для дітей з ADHD (Розлад дефіциту уваги та гіперактивності) чи навчальними труднощами телефон стає миттєвою втечею від складного матеріалу.

Розвиток технологій заробляє на утриманні уваги, алгоритми створені так, щоб ми не могли відірватися. І цього впливу важко уникнути навіть дорослим.

Безпека

Багато батьків хочуть, щоб дитина мала телефон на випадок екстреної ситуації. Але памʼятайте, у реальних надзвичайних ситуаціях надмірне листування тільки заважає — як дітям, так і рятувальникам. Однак переживання батьків не можна ігнорувати. Тому повна та жорстка заборона в більшості шкіл — утопія. Потрібні розумні, узгоджені правила.

Телефон у школі — так, у класі — ні

Оптимальний компроміс, який радять психологи та освітні експерти:

  • телефон можна мати при собі у школі;

  • але він не має бути ц доступі під час уроків;

  • правила повинні бути однаковими для всіх, щоб діти не відчували тиску «бути онлайн, бо всі інші — онлайн»;

  • учням з особливими освітніми потребами має бути доступна адаптація.

Головне — політика що до телефону повинна бути чіткою, зрозумілою, створеною спільно з вчителями, батьками, адміністрацією школи та старшими учнями, також обовʼязково гнучкою та здатною адаптуватися до нових технологій.

Уроки — це не просто матеріал із підручника. Це фундамент соціальних навичок, комунікації, взаємодії з учителем і однолітками. Коли телефон забирає концентрацію — дитина втрачає значно більше, ніж сторінку конспекту.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie