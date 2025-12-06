- Дата публікації
Чи потрібні дітям телефони у школі: концентрація, безпека та сучасні реалії
Поки ми збираємо перекушування, списки закупівель і намагаємось втиснути зустрічі у календар, на горизонті з’являється ще одне питання, а як щодо телефона у школі.
Новий смартфон часто потрапляє у дитячий список бажань, але разом із радістю постає дилема: чи варто дозволяти дітям мати доступ до мобільних під час уроків. Питання болюче і для батьків, і для вчителів, і для психологів.
Видання Psychology Today проаналізувало досвід шкіл та думки експертів і картина вийшла складніша, ніж просто «за» чи «проти».
Друг, помічник або головний ворог концентрації
Потенційні плюси є та вони не вигадані. Телефони здатні:
підвищувати доступність навчальних матеріалів;
допомагати дітям з особливими освітніми потребами (додатки, зручні формати, збільшення тексту);
залучати учнів через інтерактивні завдання;
забезпечувати зв’язок батьків і дітей у непередбачуваних ситуаціях.
Це важливо, особливо в епоху, коли безпека стала темою №1 для багатьох родин України.
Величезне «але»
Телефони — це найсильніший чинник, який відволікає дитину у класі. І не просто «трошки відволікають», а повністю змінює кут уваги.
Після того як дитина глянула у телефон, їй потрібно близько 20 хв, щоб повернути концентрацію. Це майже половина уроку. Тобто один короткий погляд «перевірити повідомлення» — це пропущена половина матеріалу. Ба більше:
навіть наявність телефона поруч знижує увагу — мозок очікує сповіщення;
діти та підлітки не мають сформованого механізму самоконтролю, тому протистояти алгоритмам соцмереж їм в рази важче, ніж дорослим;
для дітей з ADHD (Розлад дефіциту уваги та гіперактивності) чи навчальними труднощами телефон стає миттєвою втечею від складного матеріалу.
Розвиток технологій заробляє на утриманні уваги, алгоритми створені так, щоб ми не могли відірватися. І цього впливу важко уникнути навіть дорослим.
Безпека
Багато батьків хочуть, щоб дитина мала телефон на випадок екстреної ситуації. Але памʼятайте, у реальних надзвичайних ситуаціях надмірне листування тільки заважає — як дітям, так і рятувальникам. Однак переживання батьків не можна ігнорувати. Тому повна та жорстка заборона в більшості шкіл — утопія. Потрібні розумні, узгоджені правила.
Телефон у школі — так, у класі — ні
Оптимальний компроміс, який радять психологи та освітні експерти:
телефон можна мати при собі у школі;
але він не має бути ц доступі під час уроків;
правила повинні бути однаковими для всіх, щоб діти не відчували тиску «бути онлайн, бо всі інші — онлайн»;
учням з особливими освітніми потребами має бути доступна адаптація.
Головне — політика що до телефону повинна бути чіткою, зрозумілою, створеною спільно з вчителями, батьками, адміністрацією школи та старшими учнями, також обовʼязково гнучкою та здатною адаптуватися до нових технологій.
Уроки — це не просто матеріал із підручника. Це фундамент соціальних навичок, комунікації, взаємодії з учителем і однолітками. Коли телефон забирає концентрацію — дитина втрачає значно більше, ніж сторінку конспекту.