Чи потрібні дітям телефони у школі: концентрація, безпека та сучасні реалії / © Credits

Новий смартфон часто потрапляє у дитячий список бажань, але разом із радістю постає дилема: чи варто дозволяти дітям мати доступ до мобільних під час уроків. Питання болюче і для батьків, і для вчителів, і для психологів.

Видання Psychology Today проаналізувало досвід шкіл та думки експертів і картина вийшла складніша, ніж просто «за» чи «проти».

Друг, помічник або головний ворог концентрації

Потенційні плюси є та вони не вигадані. Телефони здатні:

підвищувати доступність навчальних матеріалів;

допомагати дітям з особливими освітніми потребами (додатки, зручні формати, збільшення тексту);

залучати учнів через інтерактивні завдання;

забезпечувати зв’язок батьків і дітей у непередбачуваних ситуаціях.

Це важливо, особливо в епоху, коли безпека стала темою №1 для багатьох родин України.

Величезне «але»

Телефони — це найсильніший чинник, який відволікає дитину у класі. І не просто «трошки відволікають», а повністю змінює кут уваги.

Після того як дитина глянула у телефон, їй потрібно близько 20 хв, щоб повернути концентрацію. Це майже половина уроку. Тобто один короткий погляд «перевірити повідомлення» — це пропущена половина матеріалу. Ба більше:

навіть наявність телефона поруч знижує увагу — мозок очікує сповіщення;

діти та підлітки не мають сформованого механізму самоконтролю, тому протистояти алгоритмам соцмереж їм в рази важче, ніж дорослим;

для дітей з ADHD (Розлад дефіциту уваги та гіперактивності) чи навчальними труднощами телефон стає миттєвою втечею від складного матеріалу.

Розвиток технологій заробляє на утриманні уваги, алгоритми створені так, щоб ми не могли відірватися. І цього впливу важко уникнути навіть дорослим.

Безпека

Багато батьків хочуть, щоб дитина мала телефон на випадок екстреної ситуації. Але памʼятайте, у реальних надзвичайних ситуаціях надмірне листування тільки заважає — як дітям, так і рятувальникам. Однак переживання батьків не можна ігнорувати. Тому повна та жорстка заборона в більшості шкіл — утопія. Потрібні розумні, узгоджені правила.

Телефон у школі — так, у класі — ні

Оптимальний компроміс, який радять психологи та освітні експерти:

телефон можна мати при собі у школі;

але він не має бути ц доступі під час уроків;

правила повинні бути однаковими для всіх, щоб діти не відчували тиску «бути онлайн, бо всі інші — онлайн»;

учням з особливими освітніми потребами має бути доступна адаптація.

Головне — політика що до телефону повинна бути чіткою, зрозумілою, створеною спільно з вчителями, батьками, адміністрацією школи та старшими учнями, також обовʼязково гнучкою та здатною адаптуватися до нових технологій.

Уроки — це не просто матеріал із підручника. Це фундамент соціальних навичок, комунікації, взаємодії з учителем і однолітками. Коли телефон забирає концентрацію — дитина втрачає значно більше, ніж сторінку конспекту.