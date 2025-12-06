ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно завершувати розпочате і йти вперед

День, коли можна відмовлятися від усього, що вже віджило свій вік, на користь нового і перспективного.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 7 грудня

Гороскоп на 7 грудня / © Credits

Як правило, це стосується всіх сфер нашого життя, але в неділю, найімовірніше, йтиметься про побутові клопоти: наприклад, можна розпочинати довгоочікуваний ремонт або ставати до будівництва заміського будинку, попередньо розчистивши ділянку для його фундаменту.

Необхідно також завершити розпочаті, але з якоїсь причини відкладені вбік справи, інакше вони будуть енергетично блокувати нові починання.

Овен

День — і у вихідний це логічно — необхідно присвятити відпочинку, інакше дуже швидко можна буде втратити сили й енергію, необхідні для здійснення планів, намічених уже на початок наступного тижня.

Телець

Необхідно — використовуючи будь-які доступні вам способи — стримувати негативні емоції: будучи виплеснутими назовні, вони зіпсують стосунки з оточенням, а заразом і поставлять вас у незручне становище.

Близнята

Усе, що заплановано на сьогодні, навіть якщо йдеться про побутові клопоти, бажано зробити в першій половині дня, бо після обіду енергії — і працездатності — різко поменшає, тож треба буде відпочити.

Рак

Сьогодні можна робити те, що досі відкладали на невизначений час: наприклад, змінювати місце проживання, переїжджаючи до іншої квартири і навіть міста, а також домовлятися про перехід на нове місце роботи.

Лев

Має сенс на деякий час відкласти вбік домашню роботу і зайнятися собою: погуляти на свіжому повітрі, сходити в лазню або відвідати салон краси — все це піде на користь фізичному і моральному здоров’ю.

Діва

Важливо стримувати своє невдоволення, навіть якщо воно матиме під собою реальні підстави: сварка, що спалахнула цього дня, по-перше, може виявитися вкрай неприємною, а по-друге, розтягнеться на довгий час.

Терези

Сьогодні не тільки можна, а й потрібно звернути увагу на домашній проєкт, який — через його масштабність і трудомісткість — був відкладений на потім: нарешті для нього складуться сприятливі умови.

Скорпіон

Уїдливості й образливі жарти, які ви так любите, потрібно з обережністю висловлювати завжди, але сьогодні людина, якій вони будуть адресовані, може затаїти на вас злість, а згодом і знайти спосіб помститися.

Стрілець

Успіх чекає насамперед на тих, хто зуміє чітко організувати свій день, навіть якщо йтиметься лише про побутові справи: заздалегідь скласти детальний план і методично діяти, не відволікаючись від нього ні на крок.

Козоріг

Для роботи, якою ви займаєтеся навіть у вихідний, нинішній день не підходить, але й без роботи представники знака сидіти не зможуть, тому є сенс знайти золоту середину — наприклад, зайнятися своїм хобі.

Водолій

Про будь-які побутові та господарські негаразди, з яких ви сьогодні вирішите зробити трагедію, вже завтра ніхто, включно з вами, і не згадає, тому подумайте: чи варто витрачати на них дорогоцінні нервові клітини.

Риби

День не підходить для ухвалення серйозних рішень: навіть якщо на вас тиснутимуть ваші близькі, вимагаючи швидкої відповіді, візьміть таймаут бодай на добу — вже завтра ви інакше подивитеся на ситуацію, що склалася.

