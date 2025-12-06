“Рецепт” ідеальної планети: де у Всесвіті найкращі світи для життя

У Всесвіті можуть бути світи, які краще підходять для життя ніж наша планета / © pixabay.com

Пошуки позаземного життя зазвичай зосереджені на пошуку «другої Землі». Проте деякі вчені пропонують мислити ширше і шукати світи, які можуть бути навіть кращими за наш. Концепція «наджиттєпридатних планет» передбачає існування небесних тіл, які мають більше шансів на розквіт біорізноманіття, ніж наша домівка.

Про це пише IFLScience.

Чому Земля — не ідеал

Ще у 2014 році вчені Рене Геллер та Джон Армстронг висунули гіпотезу, що Земля може бути не найкращим місцем для життя у Всесвіті. На їхню думку, існують планети, здатні підтримувати багатшу флору та фауну.

Дослідники аргументують це тим, що певні умови можуть бути сприятливішими для еволюції. Наприклад, трохи вища температура, більша площа поверхні або краща зірка можуть перетворити планету на справжній рай для живих організмів.

Рецепт ідеальної планети

Вчені визначили кілька ключових характеристик, які роблять світ «наджиттєпридатним»:

Правильна зірка. Наше Сонце — жовтий карлик, термін життя якого є відносно коротким за космічними мірками. Натомість помаранчеві карлики (К-типу) живуть довше і є стабільнішими. Вони випромінюють менше шкідливого ультрафіолету, що зменшує потребу в потужному озоновому шарі.

Розмір має значення. Ідеальна планета має бути на 20-30% більшою за Землю. Це забезпечить більшу площу для життя та активнішу тектоніку плит, що важливо для кліматичного балансу.

Трохи тепліше. Вища температура у поєднанні з вологою може створити умови, схожі на земні тропічні ліси, які є найбагатшими на біорізноманіття зонами на нашій планеті.

Чи знайшли астрономи такі світи

У 2020 році астрономи склали список із 24 планет, які теоретично можуть бути «наджиттєпридатними». Проте вчені застерігають від передчасних висновків.

Більшість із цих об’єктів ще потребують підтвердження, адже сучасні телескопи не завжди дозволяють точно визначити природу таких далеких тіл. Крім того, навіть якщо планета відповідає критеріям розміру та орбіти, інші фактори, такі як склад атмосфери чи наявність сусідніх газових гігантів, можуть зробити її непридатною для життя.

Тож поки що ми маємо лише кандидатів на звання «кращого дому», але пошуки тривають.

Нагадаємо, ми звикли думати, що інопланетяни або вимерли, або ховаються від небезпеки, але причина мовчання Всесвіту може бути набагато прозаїчнішою. Вчений NASA висунув нову теорію відсутності контакту з позаземним життям і стверджує, що інопланетянам просто нудно шукати інші цивілізації.