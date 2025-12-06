Майже 90 кг монет під підлогою: археологи виявили справжній античний "сейф"

В античній скарбничці виявили понад 40 тисяч римських монет

Реклама

У невеликому французькому селі Сенон археологи зробили відкриття, яке проливає світло на фінансові звички людей часів Римської імперії. Під час розкопок стародавнього поселення дослідники Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) знайшли три керамічні посудини. Дві з них були заповнені десятками тисяч монет.

Про це пише Live Science.

Вага знахідки — майже 90 кілограмів

Масштаб скарбу вражає. Перший глечик містив близько 38 кілограмів монет, що, за оцінками нумізматів, відповідає приблизно 23-24 тисячам одиниць.

Реклама

Друга амфора виявилася ще важчою — разом із вмістом вона заважила близько 50 кілограмів. Проте, за підрахунками експертів, монет у ній дещо менше — від 18 до 19 тисяч. На жаль, третій глечик виявився порожнім — його вміст забрали ще в давнину, залишивши лише кілька монет на дні.

Загалом знахідка може налічувати понад 40 000 монет, які датуються періодом між 280 та 310 роками нашої ери. Серед них є зображення імператорів так званої Галльської імперії, яка певний час існувала окремо від Риму.

Це був не сховок, а «сейф»

Зазвичай скарби закопували нашвидкуруч, тікаючи від небезпеки. Але в цьому випадку все виглядає інакше. Амфори були дбайливо встановлені у спеціально облаштовані ями в підлозі житлової кімнати. Отвори глечиків знаходилися на рівні землі, що робило їх легкодоступними.

Вчені вважають, що це був своєрідний «домашній банк» або сейф для довгострокових заощаджень.

Реклама

«Наявність кількох монет, що застрягли на обідку глечика, чітко вказує на те, що їх клали туди вже після того, як амфору закопали», — йдеться у звіті археологів.

Тобто власники регулярно докладали гроші у свої схованки, користуючись ними як скарбничками.

Чому гроші залишилися в землі

Будинок, де знайшли монети, був заможним — з кам’яними стінами та підігрівом підлоги. Проте історія цього «банку» закінчилася трагічно. На початку IV століття поселення знищила велика пожежа.

Ймовірно, саме вогонь змусив мешканців тікати, залишивши свої заощадження, які пролежали під землею майже два тисячоліття, доки їх не знайшли сучасні дослідники.

Реклама

Нагадаємо, у стародавньому грецькому місті на егейському узбережжі археологи виявили невеликий глиняний горщик, наповнений перськими золотими монетами. Цей скарб, закопаний близько 2400 років тому, може приховувати трагічну таємницю.