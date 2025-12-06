Секонд-хенд / © Credits

У Південній Кароліні звичайний похід до секонд-хенду перетворився на відкриття століття. Американка придбала за $4 антикварне блюдо, віком понад 170 років, і лише вдома усвідомила, яку цінність тримає у руках.

Про це пише News Week.

Алі Кніпфінг, яка колекціонує вінтажні речі та цінує їхню якість, завжди шукає «мисливський азарт» на барахолках. Під час останнього візиту до магазину її увагу привернуло блакитно-біле блюдо. Вона одразу помітила, що воно старовинне.

Вдома, придивившись до гравіювання на звороті, вона розгледіла чотири слова: «Ironstone, Rousillon, J. Goodwin, Longton». Це стало ключем до розкриття справжньої цінності покупки.

Антикваріат

Швидкий пошук у Google перетворив блюдо за $4 на справжній артефакт. Алі дізналася, що це робота Джона Гудвіна, відомого гончара зі Сток-он-Трент, Велика Британія. Її знахідка — велике блюдо Ironstone з візерунком Montezuma pattern, виготовлене між 1841 та 1851 роками.

Найбільше вразила історія компанії-виробника: «У 1870 році велика партія товару експортувалася до Америки, і корабель затонув у неспокійному морі. Вся партія була втрачена, і компанія не змогла відновитися після цього і була ліквідована.»

Це зробило блюдо не просто старим, а рідкісним предметом, який є частиною втраченої історії.

Хоча точна оцінка блюда вимагає експертизи, схожі рідкісні предмети з цієї колекції Montezuma pattern виставляються на eBay за ціною близько 299 доларів. Тобто, його реальна вартість у десятки разів перевищує ціну, заплачену на трифтингу.

Алі поділилася своєю знахідкою у TikTok, де відео швидко стало вірусним. Коментатори висловили захоплення: «Мрія! Я давно полюю на блакитне блюдо», — писали користувачі.

Сама ж Алі поки що не планує продавати скарб. Вона додасть його до своєї колекції, довівши, що «полювання за скарбами» на барахолках ніколи не припиняється.

