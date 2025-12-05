Пасажир помер на борту літака: що сталося

Літак / © pexels.com

На борту літака авіакомпанії Eurowings, що прямував із Гран-Канарії до Гамбурга, сталася медична надзвичайна ситуація. Пенсіонер, який летів разом зі своєю донькою, раптово переніс інфаркт.

Про це пише BILD.

Незважаючи на негайне надання допомоги, пасажир скончався прямо під час польоту. Через цю трагічну подію, на борту якої перебували шість членів екіпажу та 175 пасажирів, літак був змушений здійснити позапланову посадку в іспанському місті Більбао.

Політ вдалося відновити лише наступного дня. Екіпаж та пасажири, які стали свідками трагедії, провели ніч у Більбао.

Авіакомпанія Eurowings офіційно підтвердила факт смерті пасажира і висловила глибокі співчуття родичам померлого.

Нагадаємо, раніше міжнародний рейс з Атланти до Амстердама був скасований після того, як пасажир на борту запанікував і відчинив двері аварійного виходу під час руління літака.