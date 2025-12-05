Посуха / © pixabay.com

Європа ризикує стати набагато сухішою, якщо зупиниться ключова океанічна течія, яка нині пом’якшує клімат континенту. Нове дослідження показало: у разі колапсу Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) спекотні та бездощові літа в Європі можуть затягнутися на сотні років.

Про це повідомило видання Live Science.

Дослідницька група на чолі з Рене ван Вестеном з Утрехтського університету вперше оцінила, як різні кліматичні сценарії вплинуть на літні опади в Європі за умови руйнування AMOC. Ця система переносить теплі води з Південної півкулі на північ і забезпечує Європі м’якший клімат та значну частину літньої вологи.

Учені провели вісім симуляцій, кожна з яких охоплювала понад тисячоліття. Частина моделей враховувала доіндустріальні рівні парникових газів, інші — реалістичні сценарії викидів, зокрема RCP4.5, де викиди стабілізуються у середині століття, і RCP8.5, що передбачає суттєве їх зростання. У кількох варіантах моделювання великі обсяги прісної води потрапляли до Атлантики — умовний наслідок танення льодовиків, який може вплинути на солоність і щільність океанічних мас, зрештою руйнуючи AMOC.

Результати показали: навіть за стабілізації викидів (RCP4.5) інтенсивність сухого сезону в Європі зростає на 8%, якщо AMOC зберігається, і на 28% — якщо зазнає колапсу. Різниця між регіонами теж вражає. У Швеції тривалість сухих періодів збільшується на 54% із працюючою течією та на 72% — без неї. В Іспанії — на 40% і 60% відповідно, що може посилити вже наявну кризу водних ресурсів.

Попри масштабність симуляцій, частина експертів наголошує: руйнування AMOC у моделях потребувало нереалістично великих обсягів прісної води. Кліматолог Джон Робсон зазначив, що такі умови малоймовірні, але самі результати варто розглядати як застереження про потенційні наслідки екстремальних сценаріїв.

Водночас інші науковці, зокрема Стефан Рамсторф із Потсдамського інституту, вважають ризик послаблення AMOC цілком реальним. І попереджають: якщо система течій зупиниться, це матиме ефект щонайменше на тисячу років — і стане наслідком рішень, які ухвалюють уже сьогодні.

Нове дослідження підкреслює: глобальне потепління вже робить європейські літа більш сухими, а порушення AMOC лише поглибить цю тенденцію, формуючи кліматичні умови, від яких континент оговтуватиметься поколіннями.

