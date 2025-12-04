ТСН у соціальних мережах

Справжня отрута: цю рибу досі продають в українських магазинах

Ця риба часто використовується в ресторанах швидкого харчування та навіть дитячих стравах, але гонитва за прибутком призводить до критичної якості.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Рибний ринок

Рибний ринок / © УНІАН

Не вся риба, що є на прилавках, корисна для здоров’я: експерти закликають звернути увагу на тиляпію, яку вирощують у В’єтнамі та Китаї.

Про це пише «Радіо Трек».

Тиляпія є однією з найдешевших риб на ринку, що робить її популярною в ресторанах швидкого харчування, кулінаріях і навіть дитячих стравах. Однак у гонитві за прибутком виробники нехтують якістю, створюючи критичні умови для її вирощування.

Її вирощують переважно в Китаї та В’єтнамі, у стоячих водоймах зі стічною водою. У таких умовах тиляпія швидко накопичує токсини, важкі метали та шкідливі бактерії. Додатково рибу годують великою кількістю антибіотиків, щоб запобігти хворобам. Ці речовини потім потрапляють у наш організм і можуть негативно впливати на здоров’я.

Ще однією серйозною проблемою тиляпії є її жировий склад. На відміну від корисної морської риби, багатої на омега-3, тиляпія містить надзвичайно високу концентрацію «поганих» жирів омега-6.

Надмірне вживання омега-6 жирів може спровокувати запалення в організмі, викликати проблеми з серцем і навіть підвищити ризик розвитку раку.

Щоб уникнути ризиків, пов’язаних з тиляпією, експерти радять обирати перевірені та безпечніші варіанти.

Хек вважається легкою та безпечною рибою без шкідливих речовин. Скумбрія багата на корисні омега-3 жири, але важливо купувати лише продукцію від перевірених постачальників.

Також безпечною альтернативою є місцева прісноводна риба, така як судак, щука або карась, вирощена в Україні. Вона зазвичай є менш схильною до накопичення імпортованих токсинів.

Нагадаємо, чимало замороженої риби продається у вакуумному пакованні для збереження свіжості. Проте розморожування безпосередньо у пакуванні, зокрема в мікрохвильовці або гарячій воді, може бути небезпечним і навіть спричинити ботулізм — серйозне харчове отруєння.

Найбезпечніший спосіб розморозити рибу — перекласти її з морозильної камери у холодильник. Там продукт поступово та рівномірно відтане, зберігаючи структуру та смак, хоча процес потребує часу.

Якщо ж часу обмаль, рибу можна помістити у каструлю з холодною водою. Важливо уникати використання теплої води або мікрохвильової печі, бо це може зіпсувати текстуру продукту та створити умови для розвитку шкідливих бактерій.

Розморожену рибу слід перевіряти на запах і консистенцію: вона повинна відповідати свіжому продукту. Зберігати розморожену рибу у холодильнику можна до 24 годин. Медики наголошують: дотримання цих правил допомагає уникнути харчових захворювань і отруєнь.

