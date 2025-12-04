Фото ілюстративне / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Якщо ви помітили у себе надто «блідий вигляд», однак це не є вашим звичним станом, фахівці рекомендують звернутися до сімейного лікаря. Ця ознака може сигналізувати про серйозне захворювання.

Про це пише Daily Express.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії попереджає, якщо ваше обличчя виглядає надто блідим — це може бути ознакою того, що з вашим організмом не все гаразд. Медичні фахівці зазначають, що такий стан іноді може вказувати на гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ). ГМЛ — це вид раку крові, який розвивається в кістковому мозку, де починають неправильно рости та працювати певні білі кров’яні тільця (лейкоцити).

Реклама

Хоча це серйозне захворювання, воно є досить рідкісним і найчастіше зустрічається у людей старше 75 років.

Ознаки захворювання зазвичай проявляються і стають помітнішими протягом короткого часу — всього за кілька тижнів. Окрім зміни кольору обличчя, ознаками захворювання можуть бути:

відчуття постійної втоми або слабкості;

задишка;

часті інфекції;

незвичайні та часті синці або кровотечі (такі як кровоточивість ясен);

різке схуднення;

нічна пітливість;

утворення плоских червоних або фіолетових плям на шкірі;

біль у кістках і суглобах;

відчуття важкості або дискомфорту в животі.

Якщо ви помітили у себе ці симптоми, вам слід негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Як наголошують фахівці, рання діагностика хвороби може допомогти вилікувати її на ранній стадії.

Раніше розповіли про дві неочевидні ознаки, які вказують на небезпечний рівень холестерину.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.