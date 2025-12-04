ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Бледное лицо может быть симптомом редкого заболевания — предупреждение врачей

Нетипичная для вашего привычного вида бледность лица может быть не просто признаком усталости. Медики предупреждают, что это один из возможных симптомов редкого рака крови — острого миелоидного лейкоза.

Вера Хмельницкая
Фото иллюстративное

Фото иллюстративное / © www.freepik.com/free-photo

Если вы заметили у себя слишком «бледный вид», однако это не является вашим привычным состоянием, специалисты рекомендуют обратиться к семейному врачу. Этот признак может сигнализировать о серьезном заболевании.

Об этом пишет Daily Express

Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, если ваше лицо выглядит слишком бледным — это может быть признаком того, что с вашим организмом не все в порядке. Медицинские специалисты отмечают, что такое состояние иногда может указывать на острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). ОМЛ — это вид рака крови, который развивается в костном мозге, где начинают неправильно расти и работать определенные белые кровяные тельца (лейкоциты).

Хотя это серьезное заболевание, оно является достаточно редким и чаще всего встречается у людей старше 75 лет.

Признаки заболевания обычно проявляются и становятся более заметными в течение короткого времени — всего за несколько недель. Кроме изменения цвета лица, признаками заболевания могут быть:

  • ощущение постоянной усталости или слабости;

  • одышка;

  • частые инфекции;

  • необычные и частые синяки или кровотечения (такие как кровоточивость десен);

  • резкое похудение;

  • ночная потливость;

  • образование плоских красных или фиолетовых пятен на коже;

  • боль в костях и суставах;

  • ощущение тяжести или дискомфорта в животе.

Если вы заметили у себя эти симптомы, вам следует немедленно обратиться к своему семейному врачу. Как отмечают специалисты, ранняя диагностика болезни может помочь вылечить ее на ранней стадии.

Ранее рассказали о двух неочевидных признаках, которые указывают на опасный уровень холестерина.

