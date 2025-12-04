Фото иллюстративное / © www.freepik.com/free-photo

Если вы заметили у себя слишком «бледный вид», однако это не является вашим привычным состоянием, специалисты рекомендуют обратиться к семейному врачу. Этот признак может сигнализировать о серьезном заболевании.

Об этом пишет Daily Express

Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, если ваше лицо выглядит слишком бледным — это может быть признаком того, что с вашим организмом не все в порядке. Медицинские специалисты отмечают, что такое состояние иногда может указывать на острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). ОМЛ — это вид рака крови, который развивается в костном мозге, где начинают неправильно расти и работать определенные белые кровяные тельца (лейкоциты).

Хотя это серьезное заболевание, оно является достаточно редким и чаще всего встречается у людей старше 75 лет.

Признаки заболевания обычно проявляются и становятся более заметными в течение короткого времени — всего за несколько недель. Кроме изменения цвета лица, признаками заболевания могут быть:

ощущение постоянной усталости или слабости;

одышка;

частые инфекции;

необычные и частые синяки или кровотечения (такие как кровоточивость десен);

резкое похудение;

ночная потливость;

образование плоских красных или фиолетовых пятен на коже;

боль в костях и суставах;

ощущение тяжести или дискомфорта в животе.

Если вы заметили у себя эти симптомы, вам следует немедленно обратиться к своему семейному врачу. Как отмечают специалисты, ранняя диагностика болезни может помочь вылечить ее на ранней стадии.

