Бледное лицо может быть симптомом редкого заболевания — предупреждение врачей
Нетипичная для вашего привычного вида бледность лица может быть не просто признаком усталости. Медики предупреждают, что это один из возможных симптомов редкого рака крови — острого миелоидного лейкоза.
Если вы заметили у себя слишком «бледный вид», однако это не является вашим привычным состоянием, специалисты рекомендуют обратиться к семейному врачу. Этот признак может сигнализировать о серьезном заболевании.
Об этом пишет Daily Express
Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, если ваше лицо выглядит слишком бледным — это может быть признаком того, что с вашим организмом не все в порядке. Медицинские специалисты отмечают, что такое состояние иногда может указывать на острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). ОМЛ — это вид рака крови, который развивается в костном мозге, где начинают неправильно расти и работать определенные белые кровяные тельца (лейкоциты).
Хотя это серьезное заболевание, оно является достаточно редким и чаще всего встречается у людей старше 75 лет.
Признаки заболевания обычно проявляются и становятся более заметными в течение короткого времени — всего за несколько недель. Кроме изменения цвета лица, признаками заболевания могут быть:
ощущение постоянной усталости или слабости;
одышка;
частые инфекции;
необычные и частые синяки или кровотечения (такие как кровоточивость десен);
резкое похудение;
ночная потливость;
образование плоских красных или фиолетовых пятен на коже;
боль в костях и суставах;
ощущение тяжести или дискомфорта в животе.
Если вы заметили у себя эти симптомы, вам следует немедленно обратиться к своему семейному врачу. Как отмечают специалисты, ранняя диагностика болезни может помочь вылечить ее на ранней стадии.
