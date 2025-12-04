Магнитная буря 4 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 4 декабря, продлится мощная магнитная буря . Она поднялась до красного уровня – К-индекс 5.7.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Край выброса корональной массы, который наблюдался 1 декабря, затронул нашу планету в течение 3-4 декабря. Это событие в сочетании с быстрым потоком ветра может повысило уровень активности до STORM G1.

Магнитная буря 4 декабря. Фото: meteoagent.

Все прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.