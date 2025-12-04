5 декабря — какой церковный праздник, что в этот день не стоит делать мужчинам

Церковный праздник 5 декабря / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 5 декабря, в православном календаре день памяти святого преподобного Саввы Освященного. Родился около 439 года в городе Урфа (Сирия) в богатой и благочестивой семье. Уже с юных лет проявлял стремление к духовной жизни и самоотверженности Богу. После смерти родителей он раздал имущество бедным и отправился в пустынную жизнь, сначала поселившись в отдаленных местах Сирии, где проводил дни в молитве, посте и суровой аскезе.

Савва быстро снискал славу как подвижник и наставник, и к нему начали приходить ученики, стремясь подражать его строгому образу жизни. Он организовал одну из первых монастырских общин в пустыне Палестины, основав знаменитую Лавру Саввы Освященного у Иерусалима. Этот монастырь стал образцом монашеского строя: Савва учил монашество не только через строгие правила поста и молитвы, но и через глубокую духовную мудрость, любовь к Богу и ближним.

Особое место в жизни Саввы занимала борьба с духовной гордыней и мирскими соблазнами. Он объединял суровый аскетизм с молитвой за всех людей и помощью нуждающимся в духовной поддержке. Его ученики описывали святого как человека невероятного смирения и веры, просвечивающегося в его словах и поступках.

Реклама

Савва Освященный также участвовал в религиозных дискуссиях своего времени, защищая православную веру от ересей, в частности монофизитства, и поддерживая единство Церкви. Его авторитет и пример способствовали духовному возрождению региона и повлияли на развитие монашества в Византийской империи.

Святой умер около 532 года, оставив после себя многочисленные ученики, духовные наставления и традицию палестинского монашества, вдохновлявшей поколения монахов и мирян.

Приметы 5 декабря

Народные приметы 5 декабря / © unsplash.com

Вороны или галки утром сидят на верхушках деревьев и каркают — предусматривают вьюгу и мороз.

Если 5 декабря — тепло, зима, по приметам, будет длинной и снежной.

Иней или мороз в этот день предвещают суровую зиму.

Что завтра нельзя делать

За народными приметами в этот день не следует браться за новые начинания, особенно мужчинам, потому что считают, что все, что стартует в этот день, не принесет успеха.

Что можно делать завтра

Савин день считают удачным для сватовства — говорят, что брак, заключенный в это время, будет крепким и счастливым. Особая примета в этот день: если под подушку положить монету, в дом придут деньги, а финансовые затруднения отступят.