Одесса подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников: шесть пострадавших (фото последствий)
Подразделениям ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры.
В ночь на 4 декабря Одесса вновь подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников, пострадали шесть человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
Подразделениям ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры.
В результате падений обломков и взрывной волны повреждены: двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.
Предварительно пострадали шесть человек, из них двое спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в частности, шестерым детям, оказана психологическая помощь.
По данным ГСЧС, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили.
Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. Для жителей пострадавших домов развернуты пункты несокрушимости.
