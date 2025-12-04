Одесса подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников: шесть пострадавших (фото последствий)

Реклама

В ночь на 4 декабря Одесса вновь подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников, пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Подразделениям ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры.

В результате падений обломков и взрывной волны повреждены: двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.

Предварительно пострадали шесть человек, из них двое спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в частности, шестерым детям, оказана психологическая помощь.

Последствия атаки вражеских дронов на Одессу

По данным ГСЧС, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. Для жителей пострадавших домов развернуты пункты несокрушимости.

