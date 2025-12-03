Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

В Черниговской области российский дрон типа «Шахед» атаковал автомобиль мобильной огневой группы. Это произошло в понедельник, 2 декабря, во время работы по беспилотникам. Атаку совершил дрон с онлайн-управлением.

Это новая угроза украинской противовоздушной обороне. На какое расстояние могут доставать такие «Шахеды», в чем их опасность и сколько их в армии России — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Куда могут доставать «Шахеды» с камерой: есть ли угроза Киеву, Днепру или Одессе

По его словам, такие дроны у русской армии действительно есть. Однако пока фиксируются лишь единичные случаи применения «Шахедов» с онлайн-управлением.

«На них устанавливается камера и ставится модем. Насколько нам известно на сегодняшний день, дальность действия такого модема примерно до 150 километров между оператором и самим «Шахедом». Это в первую очередь создает угрозу для прифронтовых территорий», — говорит военный эксперт.

Он подчеркнул, что пока мы не наблюдаем массового применения россиянами таких дронов. Главная причина — это стоимость беспилотника, которая растет из-за установки камеры и установки модема.

«А по глубине более 150 километров, один такой случай был зафиксирован, когда из Москвы руководили „Шахедами“ из-за спутниковой связи. Больше я не помню за четыре года. Тогда даже россияне выложили видео, как они сидят в „Москва-Сити“ и вроде бы руководят „Шахедом“. Использовалась украинская сим-карта и мобильный интернет. Мы приняли средства противодействия, и у нас мобильный интернет приглушается во время воздушных тревог», — говорит Олег Жданов.

Какая самая большая угроза от новых «Шахедов»

«Шахедам» с модемами, используемыми русской армией на прифронтовых территориях, могут противодействовать только средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Нужно определять частоту, пеленговать, ловить сигнал, а затем глушить средствами РЭБ. Что очень проблематично, потому что вы понимаете, что прифронтовая зона сегодня становится кол-зоной», — объясняет военный эксперт.

По словам Олега Жданова, наибольшее преимущество для врага и проблема для нас — это точность попадания таких беспилотников. По его мнению, попавшая под удар мобильная группа в Черниговской области была случайной целью.

«Она просто попала им в объектив. А на самом деле точность попадания, поиск целей, блиндажи, месторасположения техники, командные пункты, средства РЭБ, артиллерия — вот что им нужно. Не на ощупь в темноте, а с использованием камеры оператор работает. Это фактически FPV-дрон только большего размера и большей дальности», — объясняет Олег Жданов.

Украина проигрывает войну в воздухе

Военный эксперт говорит, что еще одна проблема, что мы сегодня, к сожалению, вынуждены говорить о том, что Украина проигрывает войну в воздухе:

«Россия нас опережает уже по дронам, и они уже отрабатывают действия дронов в составе роя. А в этом рое дроны между собой имеют связь. И потому один дрон, ведущий разведку, в перспективе сможет наводить на эту цель другие дроны, летящие с ним в одном рое. И там, кстати, такая же система обхода средств РЭБ. Если какой-то из дронов попадает под влияние РЭБ во время полета, то другие дроны, принимающие сигнал от спутника, они ему передают этот сигнал, и он может определять свое положение в пространстве, несмотря на работу нашей РЭБ».

Оценить, сколько таких беспилотников есть у российской армии, очень сложно, объясняет Олег Жданов. Ведь мы не знаем способности экономики РФ относительно оплаты этих заказов.

«Я не сомневаюсь, что Китай может поставить эти камеры и модемы тысячами единиц или даже десятками тысяч единиц. Мы просто уже разбирали обломки таких дронов, наши специалисты, и соответственно мы знаем, что это китайское производство. Но мы не знаем, насколько они сегодня способны купить. Потому что даром или авансом Китай ничего не дает только за расчет. Сначала деньги — потом модемы и камеры», — говорит военный эксперт.