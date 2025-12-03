В команде Усика объяснили, почему он стремится провести бой именно с Уайлдером

Александр Усик / @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

Реклама

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему тот хочет провести бой именно с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

"Уайлдер – это огромное имя, которое появится в рекорде Усика. Он является одним из самых опасных панчеров своего поколения, бывшим чемпионом мира и бойцом, известным во всем боксерском мире.

Победа над таким человеком укрепляет наследие Усика и закрывает еще один важный раздел истории супертяжелого веса. Это не просто бой. Это событие, которое привлекает большое внимание фанатов, СМИ и всей индустрии", – сказал Лапин в комментарии Boxing King Media.

Реклама

Ранее сам Усик изъявил желание в 2026 году биться с Уайлдером. Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге.

Американец проиграл 4 из последних 6 боев: дважды досрочно уступил британцу Тайсону Фьюри, единогласным решением судей потерпел поражение от новозеландца Джозефа Паркера и был нокаутирован китайцем Чжаном Чжилеем.

В последнем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.