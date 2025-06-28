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Экс-чемпион мира Уайлдер вернулся на ринг досрочной победой (видео)
"Бронзовый бомбардировщик" прервал серию из двух поражений подряд.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.
Бой состоялся в ночь на 28 июня в городе Вичита, штат Канзас (США).
"Бронзовый бомбардировщик" дважды отправил соперника в нокдаун – во втором и шестом раундах. В седьмом раунде рефери остановил избиение Херндона, зафиксировав технический нокаут.
Таким образом, Уайлдер прервал серию из двух поражений подряд. В декабре 2023 года он решением судей уступил новозеландцу Джозефу Паркеру, а в июне 2024-го нокаутом проиграл китайцу Чжану Чжилею.
Теперь на счету 39-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения.
Для 37-летнего Херндона это поражение стало шестым на профессиональном ринге. Также в его послужном списке 24 победы (15 – нокаутом).
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