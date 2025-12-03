- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 642
- Время на прочтение
- 2 мин
Умеров раскрыл детали переговоров в Брюсселе с ЕС и НАТО: о чем договорились
Умеров обсудил с ключевыми союзниками Европы переговоры в Женеве и Флориде.
Сегодня, 3 декабря, в Брюсселе провели многостороннюю встречу с советниками по национальной безопасности ключевых европейских стран, а также с представителями Евросоюза и НАТО, сфокусировавшись на гарантиях безопасности и координации мирных переговоров
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
«Должны вместе наработать такую рамку гарантий безопасности, которая будет реальной и действенной — как для долгосрочной безопасности Украины, так и всей Европы», — подчеркнул Секретарь СНБО.
По его словам, в этой встрече приняли участие советники по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании. Секретарь СНБО проинформировал коллег о ходе мирных переговоров в Женеве и Флориде. Он призвал европейские страны оставаться активными участниками этого процесса.
«Отдельно сосредоточились на гарантиях безопасности. Должны вместе наработать такую рамку гарантий безопасности, которая будет реальной и действенной — как для долгосрочной безопасности Украины, так и всей Европы. Договорились продолжать тесные консультации и синхронизацию позиций по достижению справедливого и устойчивого мира в интересах Украины», — подытожил Умеров.
Напомним, российский диктатор Путин не демонстрирует почти никаких признаков компромисса во время встречи с представителем США на переговорах по Украине. По меньшей мере, есть три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что любое соглашение о прекращении боевых действий в Украине вряд ли будет соответствовать всем условиям справедливого мира.