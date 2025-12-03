Умеров раскрыл детали переговоров в Брюсселе с ЕС и НАТО: о чем договорились

Умеров встретился с советниками шести стран НАТО и ЕС / © Рустем Умеров

Сегодня, 3 декабря, в Брюсселе провели многостороннюю встречу с советниками по национальной безопасности ключевых европейских стран, а также с представителями Евросоюза и НАТО, сфокусировавшись на гарантиях безопасности и координации мирных переговоров

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Должны вместе наработать такую рамку гарантий безопасности, которая будет реальной и действенной — как для долгосрочной безопасности Украины, так и всей Европы», — подчеркнул Секретарь СНБО.

По его словам, в этой встрече приняли участие советники по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании. Секретарь СНБО проинформировал коллег о ходе мирных переговоров в Женеве и Флориде. Он призвал европейские страны оставаться активными участниками этого процесса.

Напомним, российский диктатор Путин не демонстрирует почти никаких признаков компромисса во время встречи с представителем США на переговорах по Украине. По меньшей мере, есть три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что любое соглашение о прекращении боевых действий в Украине вряд ли будет соответствовать всем условиям справедливого мира.