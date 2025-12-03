Живая или искусственная?: названы главные преимущества и критические недостатки елок

Елка. / © pixabay.com

Каждый год многие из нас оказываются перед дилеммой: какую елку выбрать — живую или искусственную? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

Какую же елку выбрать, какие плюсы и минусы имеют оба варианта, читайте в материале ТСН.ua.

Живая елка

Купите новогоднее дерево на официальных елочных базарах, чтобы быть уверенным в законности его происхождения. Обратите внимание на состояние елки: иголочки должны быть упругими, зелеными и свежими; а ствол – непересушенный. Она должна обладать ощутимым, приятным и хвойным ароматом.

Преимущества живой елки:

неповторимый аромат: запах хвои дарит ощущение, наполняет дом теплом и атмосферой праздника;

натуральный вид: ни одно искусственное дерево не повторит ту природную асимметрию и мягкость иголок;

экологичность: елки выращивают на специальных плантациях, поэтому они не наносят вреда лесам, а после праздников их можно сдать на переработку;

Минусы живой елки:

требует ухода: регулярный полив и прохладный температурный режим;

может быстро осыпаться;

служит только один сезон.

Искусственная елка

Выбирая искусственную елку, прежде всего обратите внимание на материал, из которого она изготовлена. Лучшие из поливинилхлорида или полиэтилена. Из последнего делают литые деревья, имеющие более реалистичный вид.

Как выбирать искусственную елку:

плотность ветвей: чем гуще, тем дороже и выглядит более натурально;

стойкость подставки: важно, если в доме есть дети или животные.

Цвет: классический зеленый, заснеженный эффект или даже необычные цвета – все зависит от стиля дома.

Плюсы искусственной елки:

экономия в долгосрочной перспективе: дерево будет служить вам не один сезон;

легкость в уходе : ее можно установить где угодно в доме, она не осыплется и будет радовать своим видом на протяжении всех праздников;

большой выбор: от пушистых классических – до минималистических или дизайнерских моделей.

безопасен для аллергиков: идеальный вариант, если кто-то в доме плохо переносит запахи.

Минусы искусственной елки:

нет природного аромата.

нужно выделить место хранения.

не всегда экологичны, в зависимости от материалов.

