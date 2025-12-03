Реклама

По крайней мере, в 2026 году. Последний день подачи номинаций — 31 января. Поэтому вряд ли менее чем за два месяца администрации Трампа удастся заставить Путина согласиться на первый, но самый важный шаг, который должен предшествовать любым мирным планам, — это прекращение огня. Причем как на фронте, так и прекращение ракетно-дроновых ударов по всей Украине. И визит спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву во вторник, 2 декабря, это наглядно продемонстрировал.

Их переговоры за закрытыми дверями в Кремле продолжались более пяти часов. Когда-то сам Трамп уже шутил, что не понимает, о чем Виткофф может так долго говорить с Путиным. Это заявление американский президент, напомним, сделал во время выступления в парламенте Израиля в середине октября, когда объявлял о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Мирное соглашение между Израилем и ХАМАСом также готовили Виткофф и Кушнер. Впрочем, реальное урегулирование так и осталось на бумаге.

На встречу с Виткоффом и Кушнером Путин опоздал на два с половиной часа, использовав это время для угроз Европе еще большей войной, которая, по его словам, будет очень быстрой (очевидно намекая на использование ядерного оружия — Ред.). А в понедельник, 1 декабря, сидя в военной форме, Путин заявил о необходимости «создания зоны безопасности» вдоль северной границы с Украиной, явно подыгрывая той группе в окружении Трампа, которая продвигает быструю договоренность с Россией любой ценой, чтобы восстановить с Москвой экономические отношения.

В Европе понимают, что Путин не собирается прекращать войну, а переговоры с США ему нужны, чтобы затягивать время, ослабляя, таким образом, поддержку Украины со стороны союзников. Понимают ли это в администрации Трампа? Что показал визит Виткоффа и Кушнера в Москву? Читайте в материале ТСН.ua.

Новый переговорщик: зачем Трамп привлек Кушнера

Выступая в парламенте Израиля в середине октября Трамп, говоря о роли своего зятя Кушнера в достижении соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, заявил:

«Нам время от времени нужен такой мозг. Мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку».

Во время первого президентского срока Трампа Джаред Кушнер был его старшим советником и главным архитектором соглашений Авраама — серии договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Джаред Кушнер вместе с женой Иванкой Трамп — дочерью Дональда Трампа — лично присутствовали на церемонии открытия нового посольства США в Иерусалиме в мае 2018 года. Так что Джареда Кушнера действительно можно считать очень приближенным к Дональду Трампу, хотя сейчас у него и нет официальной должности.

Однако вряд ли его можно назвать великим знатоком России и региона в целом. Уже не говоря о Стиве Виткоффе, которого Белый дом оставил одним из основных переговорщиков с Москвой после «слива» в прессу стенограммы его телефонного разговора с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым. ТСН.ua уже писал, как Виткофф передавал через Ушакова «глубочайшее уважение к Путину» и советовал, как Путину лучше разговаривать с Трампом, в частности, позвонить американскому президенту к визиту Владимира Зеленского в Вашингтон относительно совместной работы над планом о прекращении войны.

Не особо оценили усиление Виткоффа зятем Трампом и в Кремле.

Во-первых, в привычной для себя пренебрежительной манере Путин опоздал на встречу с Виткоффом и Кушнером на два с половиной часа, спросив во время протокольной съемки перед началом переговоров понравилась ли американским гостям прогулка по Москве.

Во-вторых, их переговоры продолжались более пяти часов. Можно предположить, что Джаред Кушнер, как и Дональд Трамп на Аляске, прослушал лекцию Путина о Рюрике и «особой» истории России.

В третьих, по итогам этих переговоров Юрий Ушаков заявил, что «компромиссного варианта нет, есть некоторые наработки американцев — часть из них приемлема, часть — не подходит».

Угрозы еще большей войной: Путин не остановится

На фоне уже шестого за этот год визита Стива Виткоффа в Россию на переговоры с Путиным, пусть на этот раз с зятем Трампа Джаредом Кушнером, The Wall Street Journal пишет об усугублении кризиса доверия между США и европейскими союзниками по НАТО. Через неделю после появления в прессе стенограммы телефонного разговора Виткоффа с Ушаковым, Белый дом не сказал, что этот фейк, как и не отрицал достоверность «мирного» плана из 28 пунктов — перечня российских «хотелок» капитуляции Украины, который две недели назад россияне «слили» в американские СМИ.

США продолжают позиционировать себя посредником в переговорах между Киевом и Москвой, которых нет, откровенно пренебрегая международным правом. Более того, эксперты подчеркивают, что теперь Америка себя начинает позиционировать посредником и между Россией и НАТО — как будто США больше не считают себя полноправным членом Альянса. Ведь Кремль по своему мирному плану требует не только от Украины убрать из Конституции движение к членству в НАТО, но и от Альянса — предусмотреть в своих документах запрет принять Украину.

Однако наверное хуже всего в вояже Виткоффа и Кушнера в Москву — молчание Вашингтона по поводу публичных угроз Путина о готовности к войне с Европой «прямо сейчас» и расширении российских ударов не только по украинским портам и судам, но и кораблям союзников, которые помогают Киеву.

«Самым радикальным решением является отрезать Украину от моря, тогда „пиратство“ (так Путин называет атаки по российским танкерам — Ред.) станет принципиально невозможным», — также заявил Путин во время «незапланированного» подхода к российской прессе за час до встречи с Виткоффом и Кушнером.

Позиция Европы: США считают вопрос «территорий» ключевым

После пятичасовых переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером в Кремле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главная причина, по которой Украина и Россия не могут прийти к согласию — это «территория размером 30-50 км и 20% Донецкой области, которая осталась под контролем Украины». Хотя кто как ни Рубио, также заявивший, что только Путин может завершить эту войну, понимает, что любые территориальные уступки со стороны Украины, как и признание США оккупированных Россией украинских территорий, создаст опасный международный прецедент. Уж не говоря о том, что все это никак не остановит Россию.

Телеканал NBC News, ссылаясь на российского чиновника, отмечает, что Москва не пойдет на компромисс по трем пунктам «мирного» соглашения: территориальные уступки со стороны Украины; ограничение численности ВСУ; и признание США и Европой (юридическое, о чем публично заявил Путин — Ред.) оккупированных украинских территорий российскими. CNN в своей статье к этим требованиям также добавляет «стремление Украины вступить в НАТО».

В среду, 3 декабря, во время встречи в Брюсселе министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Европа не примет ни одной новой «Ялты». По мнению президента Финляндии Александра Стубба, имеющего хорошие отношения с Дональдом Трампом, «сегодня мы ближе к миру, чем вчера», и в ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-либо результаты. Однако, по его словам, вряд ли условия справедливого мира будут исполнены.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский справедливо подчеркнул, что решение ЕС по источникам дальнейшего стабильного финансирования Киева на следующие годы станет решающим по поводу предстоящей войны России против Украины. И это действительно так. Во вторник, 2 декабря, в то время как Виткофф и Кушнер встречались с Путиным, Трамп заявил, что США «больше не участвуют в войне в финансовом измерении», снова повторив фейк о том, что его предшественник Байден якобы дал Украине наличными $350 млрд.

«Мы стараемся это урегулировать. Сложная ситуация. Какой хаос… Я должен получать Нобелевскую премию за каждую войну (урегулирование — Ред.), но я не хочу быть жадным», — добавил Трамп.

По словам президентки Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляен, есть два решения по финансированию Украины на 2026-2027 годы. Первое — это «репарационный заем» на 140 млрд евро под обеспечение замороженных активов Центробанка РФ. Второе — заимствование ЕС — привлечение средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС. Таким образом, европейские союзники хотят помочь Украине не только покрыть бюджетный дефицит, но и направить дополнительные средства на закупку оружия, в том числе американского.

Дональд Трамп уже заявлял, что Европа покупает оружие для нужд Украины в США из-за механизма PURL, который координирует НАТО. Впрочем, неизвестно, не изменится ли это решение, когда Белый дом наконец поймет, что «мирного» соглашения с Россией невозможно достичь путем исключительно давления на Украину. Ведь в западной печати на этих неделях появлялись сообщения, что США снова могут применить свой главный рычаг давления как на Киев, так и на европейских партнеров — заблокировать обмен разведданными.

