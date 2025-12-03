Реклама

Принаймні у 2026 році. Останній день подачі номінацій — 31 січня. Тож навряд чи менш ніж за два місяці адміністрації Трампа вдасться змусити Путіна погодитися на перший, проте найважливіший крок, який має передувати будь-яким «мирним» планам, — це припинення вогню. Причому як на фронті, так і припинення ракетно-дронових ударів по всій Україні. Й візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера до Москви у вівторок, 2 грудня, це наочно продемонстрував.

Їхні переговори за зачиненими дверима в Кремлі тривали понад пʼять годин. Колись сам Трамп вже жартував, що не розуміє, про що Віткофф може так довго говорити з Путіним. Цю заяву американський президент, нагадаємо, зробив під час виступу в парламенті Ізраїлю в середині жовтня, коли проголошував досягнення угоди щодо припинення вогню в секторі Газа. Мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС також готували Віткофф і Кушнер. Утім реальне врегулювання так і залишилося на папері.

На зустріч із Віткоффом і Кушнером Путін запізнився на дві з половиною години, використавши цей час для погроз Європі ще більшою війною, яка, за його словами, «буде дуже швидкою» (вочевидь натякаючи на використання ядерної зброї — Ред.). А в понеділок, 1 грудня, сидячи у військовій формі, Путін заявив про необхідність «створення зони безпеки» вздовж північного кордону з Україною, явно підіграючи тій групі в оточенні Трампа, яка просуває швидку домовленість з Росією будь-якою ціною, щоб відновити з Москвою економічні відносини.

В Європі розуміють, що Путін не збирається припиняти війну, а переговори зі США йому потрібні, щоб затягувати час, послаблюючи таким чином підтримку України з боку союзників. Чи розуміють це в адміністрації Трампа? Що показав візит Віткоффа та Кушнера до Москви? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Новий переговірник: навіщо Трамп залучив Кушнера

Під час виступу в парламенті Ізраїлю в середині жовтня Трамп, говорячи про роль свого зятя Кушнера в досягненні угоди про припинення вогню в секторі Газа, заявив:

«Нам час від часу потрібен такий мозок. Ми завжди запрошуємо Джареда, коли хочемо укласти угоду».

Під час першого президентського терміну Трампа Джаред Кушнер був його старшим радником і головним архітектором Авраамових угод — серії договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими державами. Джаред Кушнер разом із дружиною Іванкою Трамп — дочкою Дональда Трампа — були особисто присутні на церемонії відкриття нового посольства США в Єрусалимі в травні 2018 року. Тож Джареда Кушнера дійсно можна вважати дуже наближеним до Дональда Трампа, хоч зараз він і не має офіційної посади.

Проте навряд чи його можна назвати великим знавцем Росії і регіону в цілому. Вже не кажучи про Стіва Віткоффа, якого Білий дім залишив одним з основних переговорників з Москвою після «зливу» в пресу стенограми його телефонної розмови з помічником очільника Кремля Юрієм Ушаковим. ТСН.ua вже писав, як Віткофф передавав через Ушакова «найглибшу повагу до Путіна» та радив, як Путіну краще розмовляти з Трампом, зокрема подзвонити американському президенту до візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, щодо спільної роботи над планом про припинення війни.

Не особливо оцінили підсилення Віткоффа зятем Трампа і в Кремлі.

По-перше, в звичній для себе зневажливій манері Путін запізнився на зустріч до Віткоффа і Кушнера на дві з половиною години, запитавши під час протокольної зйомки перед початком переговорів чи сподобалася американським гостям прогулянка по Москві.

По-друге, їхні переговори тривали понад пʼять годин. Можна припустити, що Джаред Кушнер, як і Дональд Трамп на Алясці, прослухав лекцію Путіна про Рюрика та «особливу» історію Росії.

По-третє, за підсумками цих перемовин Юрій Ушаков заявив, що «компромісного варіанту немає, є деякі напрацювання американців — частина з них прийнятна, частина — не підходить».

Погрози ще більшою війною: Путін не зупиниться

На тлі вже шостого за цей рік візиту Стіва Віткоффа до Росії на переговори з Путіним, хай цього разу із зятем Трампа Джаредом Кушнером, The Wall Street Journal пише про посилення кризи довіри між США та європейськими союзниками по НАТО. Через тиждень після появи в пресі стенограми телефонної розмови Віткоффа з Ушаковим, Білий дім не сказав, що це фейк, як і не заперечив достовірність «мирного» плану з 28 пунктів — переліку російських «хотєлок» капітуляції України — який два тижні тому росіяни «злили» в американські ЗМІ.

США продовжують позиціонувати себе посередником у переговорах між Києвом і Москвою, яких немає, відверто нехтуючи міжнародним правом. Ба більше, експерти наголошують, що тепер Америка себе починає позиціонувати посередником і між Росією та НАТО — так, наче США більше не вважають себе повноправним членом Альянсу. Адже Кремль за своїм «мирним» планом вимагає не лише від України прибрати з Конституції рух до членства в НАТО, а й від Альянсу — передбачити в своїх документах заборону прийняти Україну.

Проте напевно найгірше у вояжі Віткоффа та Кушнера до Москви — мовчання Вашингтона щодо публічних погроз Путіна про готовність до війни з Європою «прямо зараз» та розширення російських ударів не лише по українських портах і суднах, а й по кораблях союзників, які допомагають Києву.

«Найрадикальнішим рішенням є відрізати Україну від моря, тоді „піратство“ (так Путін називає атаки по російським танкерам — Ред.) стане принципово неможливим», — також заявив Путін під час «незапланованого» підходу до російської преси за годину до зустрічі з Віткоффом і Кушнером.

Позиція Європи: США вважають питання «територій» ключовим

Після пʼятигодинних переговорів Путіна з Віткоффом та Кушнером у Кремлі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головна причина, через яку Україна та Росія не можуть дійти згоди — це «територія розміром 30-50 км та 20% Донецької області, яка залишилася під контролем України». Хоча хто як не Рубіо, який також заявив, що лише Путін може завершити цю війну, розуміє, що будь-які територіальні поступки з боку України, як і визнання США окупованих Росією українських територій, створить небезпечний міжнародний прецедент. Вже не кажучи про те, що все це аж ніяк не зупинить Росію.

Телеканал NBC News, посилаючись на російського чиновника, зазначає, що Москва не піде на компроміс щодо трьох пунктів «мирної» угоди: територіальні поступки з боку України; обмеження чисельності ЗСУ; та визнання США та Європою (юридичне, про що публічно заявив Путін — Ред.) окупованих українських територій російськими. CNN у своїй статті до цих вимог також додає «прагнення України вступити до НАТО».

У середу, 3 грудня, під час зустрічі в Брюсселі міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Європа не сприйме жодну нову «Ялту». На думку президента Фінляндії Александра Стубба, який має хороші відносини з Дональдом Трампом, «сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора», і найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть переговори якісь результати. Проте, за його словами, навряд чи умови справедливого миру будуть виконані.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський справедливо наголосив, що рішення ЄС щодо джерел подальшого стабільного фінансування Києва на наступні роки стане вирішальним щодо майбутнього війни Росії проти України. Й це дійсно так. У вівторок, 2 грудня, в той час як Віткофф і Кушнер зустрічалися з Путіним, Трамп заявив, що США «більше не беруть участі у війні в фінансовому вимірі», знову повторивши фейк про те, що його попередник Байден буцімто дав Україні готівкою $350 млрд.

«Ми намагаємося це врегулювати. Нелегка ситуація. Який хаос… Я маю отримувати Нобелівську премію за кожну війну (врегулювання — Ред.), але я не хочу бути жадібним», — додав Трамп.

За словами президентки Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн, є два рішення щодо фінансування України на 2026-2027 роки. Перше — це «репараційна позика» на 140 млрд євро під забезпечення заморожених активів Центробанку РФ. Друге — запозичення ЄС — залучення коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС. Таким чином європейські союзники хочуть допомогти Україні не лише покрити бюджетний дефіцит, а й спрямувати додаткові кошти на закупівлю зброї, у тому числі американської.

Дональд Трамп вже заявляв, що Європа купує зброю для потреб України у США через механізм PURL, який координує НАТО. Втім невідомо, чи не зміниться це рішення, коли Білий дім нарешті зрозуміє, що «мирної» угоди з Росією неможливо досягти шляхом виключно тиску на Україну. Адже в західній пресі цими тижнями зʼявлялися повідомлення, що США знову можуть застосувати свій головний важіль тиску як на Київ, так і на європейських партнерів — заблокувати обмін розвідданими.

