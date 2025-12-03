Автоексперти визначили найкращий позашляховик: несподіваний лідер рейтингу

Авто / © Unsplash

Незважаючи на домінування кросоверів у рейтингах продажів, експерти наголошують, що більшість із них не є справжніми позашляховиками. Оскільки їхня прохідність не розрахована на складні умови, такі як круті підйоми чи переправа через річку. Тому експерти назвали найкращу модель позашляховику на ринку.

Про це повідомляє Autocar.

На перше місце серед позашляховиків і автомобілів з повним приводом 2025 року експерти поставили Land Rover Defender Octa.

«Складіть список найбільш універсальних автомобілів у світі, і Defender безперечно увійде до трійки лідерів», — зазначає автомобільний експерт Мет Сондерс.

Ключові переваги Land Rover Defender Octa — модель пропонує чудову динаміку та поліпшену прохідність. Авто ідеально підходить для їзди по бруду, бродах і схилах. Ця модель прекрасно почувається на звичайній дорозі та має просторий, добре оброблений інтер’єр і передові технології безпеки.

Головний недолік моделі — її ціна. В Україні, наприклад, Land Rover Defender 110 Octa 635PS можна придбати за «нескромні» 9,8 млн гривень. Фахівці також назвали інші позашляховики, на які варто звернути увагу, відзначивши їхні сильні сторони:

Jeep Wrangler — хвалять за багате оснащення вже у стандартній комплектації.

Toyota Land Cruiser — вирізняється своєю чудовою надійністю.

ТОП-10 найкращих позашляховиків і повнопривідних автомобілів 2025 року

Land Rover Defender Octa. Jeep Wrangler. Toyota Land Cruiser. Ford Ranger Raptor. Range Rover. Mercedes-Benz G-Class. Subaru Outback. Dacia Duster 4×4. Land Rover Discovery. Ineos Grenadier.

Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів демонструє значне зростання, зафіксувавши в листопаді найкращий показник продажів за останні 14 місяців. Минулого місяця українці придбали близько 8,3 тисячі нових авто.

Раніше ми писали, що 2026 року вживані електромобілі стануть найвигіднішим вибором для покупців: на ринок вийде хвиля 2–3-річних лізингових EV із гарантіями, мінімальним пробігом і нижчою ціною.