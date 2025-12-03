Затонувала вікна Tesla і "заблокувала" собі двері: дівчина розповіла про курйоз з авто

Дізнайтеся, чому скло Tesla автоматично опускається при відчиненні дверей і як це ускладнило життя власниці авто після тонування вікон / © apnews.com

Користувачка TikTok на ім’я Рейчел Г’юз — власниця електрокара зіткнулася з несподіваною проблемою, яка виникла через особливості безрамкової конструкції Tesla та свіжої тонувальної плівки. Вона затонувала вікна свого автомобіля і тепер протягом чотирьох днів боїться відчиняти двері з боку водія.

Про це йдеться у tiktok heyrachelhughes.

Неочікувана «блокада»

Через страх пошкодити автівку, дівчина тимчасово змінила звичний спосіб виходу з авто, спричинивши бурхливу дискусію в мережі.

Зазначимо, що усі моделі Tesla мають безрамкові двері. Це означає, що коли ви відчиняєте двері, скло автоматично трохи опускається, а коли зачиняєте — підіймається. Цей мінімальний рух необхідний для правильної герметизації.

Після професійного тонування майстри завжди радять не опускати скло кілька днів, доки плівка повністю не висохне й не закріпиться. Якщо ж відчинити двері Tesla, скло, навіть мінімально опустившись, може порушити фіксацію плівки, спричинивши бульбашки або відшарування.

Таким чином, щоб зберегти якість роботи, Рейчел вимушено пересіла на пасажирське сидіння, щоб скористатися іншими дверима.

Власники Tesla: «Не хвилюйтеся!»

Відео швидко стало вірусним, і у коментарях власники Tesla кинулися заспокоювати Рейчел, стверджуючи, що її страхи перебільшені.

Мінімальний рух не критичний

Більшість коментаторів, які також тонували свої авто, запевнили, що невеликий автоматичний рух скла ніколи не призводив до пошкодження плівки.

Головне — повне опускання

Деякі фахівці також вказували, що справжня проблема виникає лише при повному опусканні вікна, а не при незначному зсуві, який відбувається під час відчинення дверей.

Жарти та критика

Частина користувачів з гумором назвала ситуацію «проблемами першого світу», тоді як інші радили змінити тонувальний сервіс, якщо майстри не можуть гарантувати надійність плівки.

Ця історія вкотре підкреслила унікальні конструктивні особливості електромобілів Tesla, які іноді вимагають від власників нестандартних рішень у цілком буденних ситуаціях.

