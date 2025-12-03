- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 1 хв
Несподіваний лідер: хто очолив "десятку" найпопулярніших нових авто в листопаді
У листопаді український ринок нових легковиків на 35% сформували 10 найпопулярніших кросоверів.
За підсумками листопада український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував стабільний попит на кросовери.
Як повідомляє "Укравтопром", десятка найпопулярніших моделей сформувала 35% від загального обсягу продажів.
У листопаді до десятки бестселерів, як і раніше, потрапили винятково кросовери.
Абсолютний лідер. Титул лідера ринку повернув собі RENAULT Duster з показником 494 проданих одиниць.
Китайські моделі. Високі позиції утримали китайські виробники, зокрема, одразу три моделі BYD та новачок ZEEKR 7X.
Японські та Європейські бренди. Стабільний попит зберігається на моделі TOYOTA та VOLKSWAGEN.
Топ-10 популярних нових легковиків листопада
RENAULT Duster — 494 од.
BYD Leopard 3 — 385 од.
TOYOTA RAV-4 — 318 од.
VOLKSWAGEN ID.UNYX — 298 од.
BYD Song Plus — 289 од.
TOYOTA Land Cruiser Prado — 240 од.
HYUNDAI Tucson — 227 од.
ZEEKR 7X — 221 од.
BYD Sea Lion 06 — 220 од.
SKODA Kodiaq — 204 од.
Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів демонструє значне зростання, зафіксувавши в листопаді найкращий показник продажів за останні 14 місяців. Минулого місяця українці придбали близько 8,3 тисячі нових авто.