ChatGPT допоміг жінці заощадити на ремонті авто тисячі доларів: що він порадив

Мешканка США, зіткнувшись із рахунком на 3000 доларів (близько 125 тисяч гривень) за ремонт підвіски свого автомобіля Honda Accord, вирішила звернутися за допомогою до штучного інтелекту. Завдяки порадам від ChatGPT, вона змогла відремонтувати авто самостійно, витративши на необхідну деталь лише 50 доларів (трохи більше 2 тисяч гривень).

Про це користувачка @everything_bylaneise розповіла у своєму TikTok, передає Motor1.

Ця історія швидко стала вірусною, набравши понад пів мільйона переглядів. Жінка, яка працює електриком, але не мала досвіду ремонту підвіски, використовувала отримані від ШІ інструкції та свої інструменти, щоб замінити деталь, придбану на авторозборці.

Суперечки про безпеку

Незважаючи на успішну економію, відео викликало жваву дискусію щодо безпеки. Користувачі, зокрема під ніком Walt, дорікнули авторці за роботу без страхувальної підставки під авто.

Майстер Скотт Гілмор із сервісу AutoPro Chicago наголосив на критичній важливості дотримання техніки безпеки: «Без страхової опори навіть найкращий домкрат може здатися у найгірший момент. Це питання навіть не комфорту, а життя».

У відповідь блогерка продемонструвала, що вжила всіх необхідних заходів, використовуючи під кузовом як підставку, так і запасне колесо.

Нова реальність ремонту

Більшість коментаторів підтримали винахідливу жінку, назвавши її «справжнім механіком». Також зазначили, що такі історії виникають через надмірне зростання цін на послуги СТО.

Автомобільна блогерка Кейсі Лоуренс підтверджує, що цей випадок — не виняток: «Дедалі більше людей радяться з ІТ-інструментами перед тим, як їхати на СТО. Це вже нова реальність, особливо коли вартість робіт перевищує половину ціни старої машини».

Поради експертів для самостійного ремонту:

Фахівці закликають дотримуватись правил безпеки, якщо ви вирішуєте ремонтувати авто самостійно:

Завжди використовуйте підставку або запасне колесо для страхування кузова, якщо піднімаєте автомобіль домкратом.

Уникайте купівлі підвіски з розборки без ретельної перевірки, оскільки зношені амортизатори можуть бути небезпечними.

Після заміни деталей підвіски обов’язково виконайте процедуру розвалу-сходження коліс.

Якщо ви не впевнені у своїх навичках та кваліфікації, краще проконсультуйтеся з професійним механіком.

