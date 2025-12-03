ТСН в социальных сетях

141
1 мин

Неожиданный лидер: кто возглавил "десятку" самых популярных новых авто в ноябре

В ноябре украинский рынок новых легковушек на 35% сформировали 10 самых популярных кроссоверов.

Кирилл Шостак
Топ-10 авто в Украине.

Топ-10 авто в Украине.

По итогам ноября украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал стабильный спрос на кроссоверы.

Как сообщает "Укравтопром", десятку самых популярных моделей сформировала 35% от общего объема продаж.

В ноябре в десятку бестселлеров по-прежнему попали исключительно кроссоверы.

  • Абсолютный лидер. Титул лидера рынка вернул себе RENAULT Duster с показателем 494 проданных единиц.

  • Китайские модели. Высокие позиции удержали китайские производители, в частности сразу три модели BYD и новичок ZEEKR 7X.

  • Японские и европейские бренды. Стабильный спрос сохраняется на моделях TOYOTA и VOLKSWAGEN.

Топ-10 популярных новых легковушек ноября

  1. RENAULT Duster - 494 ед.

  2. BYD Leopard 3 - 385 ед.

  3. TOYOTA RAV-4 - 318 ед.

  4. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 ед.

  5. BYD Song Plus - 289 ед.

  6. TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 ед.

  7. HYUNDAI Tucson - 227 ед.

  8. ZEEKR 7X - 221 ед.

  9. BYD Sea Lion 06 - 220 ед.

  10. SKODA Kodiaq - 204 ед.

Напомним, украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительный рост, зафиксировав в ноябре самый лучший показатель продаж за последние 14 месяцев. В прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых авто.

