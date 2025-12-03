- Дата публикации
Неожиданный лидер: кто возглавил "десятку" самых популярных новых авто в ноябре
В ноябре украинский рынок новых легковушек на 35% сформировали 10 самых популярных кроссоверов.
По итогам ноября украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал стабильный спрос на кроссоверы.
Как сообщает "Укравтопром", десятку самых популярных моделей сформировала 35% от общего объема продаж.
В ноябре в десятку бестселлеров по-прежнему попали исключительно кроссоверы.
Абсолютный лидер. Титул лидера рынка вернул себе RENAULT Duster с показателем 494 проданных единиц.
Китайские модели. Высокие позиции удержали китайские производители, в частности сразу три модели BYD и новичок ZEEKR 7X.
Японские и европейские бренды. Стабильный спрос сохраняется на моделях TOYOTA и VOLKSWAGEN.
Топ-10 популярных новых легковушек ноября
RENAULT Duster - 494 ед.
BYD Leopard 3 - 385 ед.
TOYOTA RAV-4 - 318 ед.
VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 ед.
BYD Song Plus - 289 ед.
TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 ед.
HYUNDAI Tucson - 227 ед.
ZEEKR 7X - 221 ед.
BYD Sea Lion 06 - 220 ед.
SKODA Kodiaq - 204 ед.
Напомним, украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительный рост, зафиксировав в ноябре самый лучший показатель продаж за последние 14 месяцев. В прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых авто.