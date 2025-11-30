ТСН у соціальних мережах

352
2 хв

Що буде з розмитненням електромобілів 2026: чи здорожчає "зелене" авто в Україні

Читайте, скільки доведеться платити за розмитнення електрокара, що залишиться без змін і як зміниться ринок електромобілів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
З 1 січня 2026 року для електромобілів може зникнути пільга з нульового ПДВ.

Експерти Інституту досліджень авторинку пояснюють, що зміниться при імпорті електрокарів та скільки доведеться платити.

Що зміниться з 2026 року

Нульова ставка ПДВ для електромобілів діяла тимчасово та закінчується 31 грудня 2025 року. Якщо Верховна Рада не продовжить пільгу, з нового року при імпорті електрокара знову нараховуватиметься ПДВ 20% від митної вартості авто.

Інші податки залишаються без змін:

  • Мито: 0% (постійна норма для електромобілів).

  • Акциз: 1 євро за кожен кВт·год місткості батареї.

  • Збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: 0%.

Таким чином, з трьох ключових податків фактично додається лише ПДВ.

Скільки доведеться заплатити на практиці

Наприклад, електромобіль коштує 20 000 євро, батарея 60 кВт·год:

  • Акциз: 60 євро

  • База оподаткування: 20 060 євро

  • ПДВ 20%: приблизно 4 012 євро

Повний пакет митних платежів складе близько 20% від вартості авто, що на 4 тисячі євро більше, ніж у 2025 році, але все одно найнижче податкове навантаження серед усіх категорій автомобілів в Україні.

Що буде з ринком електромобілів

Нинішній рекордний імпорт електрокарів обумовлений очікуванням подорожчання. Після 1 січня 2026 року можливий короткостроковий спад попиту на 20–40%, але глобально ринок не постраждає. Електромобілі залишаються найбільш доступними за вартістю розмитнення, а їхні експлуатаційні витрати найнижчі.

Експерти прогнозують, що після продажу накопичених запасів у першій половині 2026 року ситуація стабілізується. Електромобілі вже стали ключовою частиною українського ринку і продовжать активно продаватися.

Раніше ми писали, що 2026 року вживані електромобілі стануть найвигіднішим вибором для покупців: на ринок вийде хвиля 2–3-річних лізингових EV із гарантіями, мінімальним пробігом і нижчою ціною.

