Не лийте окріп на авто: як правильно розморозити лобове скло взимку

Експерти нагадують про безпечний спосіб розморозити авто / © Associated Press

У морозні ранки хочеться швидко прибрати лід з лобового скла авто, але заливати його гарячою водою — небезпечна ідея. Експерти пояснюють: різкий температурний перепад може спричинити мікротріщини, які згодом розширюються та перетворюються на дорогий ремонт. Крім того, вода, що стікає, здатна замерзнути на землі й утворити ковзку ділянку.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці радять використовувати засіб для розморожування скла. Потрібно лише розпилити його на поверхню та зняти танучий лід скребком. Експерти застерігають: не варто використовувати банківські картки чи пластикові футляри — такі предмети легко подряпають скло.

У TikTok цей спосіб також викликав жвавий інтерес. Користувач @mjckitchensandbathrooms розповів, що бюджетний розморожувач, який коштує близько 2 фунтів стерлінгів (близьо 110 грн, —Ред.), ефективно прибрав лід навіть за –15 °C. Водночас у коментарях нагадали: деякі компоненти таких засобів небезпечні для котів, тому варто бути обережними, якщо поруч є тварини.

Автоінструктори зазначають, що порада особливо важлива для новачків. Перед поїздкою потрібно повністю очистити лід і сніг з лобового, заднього та бічних вікон, фар, дзеркал і номерних знаків — це вимога безпеки.

Нагадаємо, прогрівати авто на місці взимку небезпечно для мотора і гаманця. Експерти назвали альтернативи, які справді працюють у мороз.