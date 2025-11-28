ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Не лийте окріп на авто: як правильно розморозити лобове скло взимку

Узимку не варто розморожувати лобове скло окропом — це може спричинити тріщини. Експерти назвали безпечніший спосіб, який працює значно швидше.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Експерти нагадують про безпечний спосіб розморозити авто

Експерти нагадують про безпечний спосіб розморозити авто / © Associated Press

У морозні ранки хочеться швидко прибрати лід з лобового скла авто, але заливати його гарячою водою — небезпечна ідея. Експерти пояснюють: різкий температурний перепад може спричинити мікротріщини, які згодом розширюються та перетворюються на дорогий ремонт. Крім того, вода, що стікає, здатна замерзнути на землі й утворити ковзку ділянку.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці радять використовувати засіб для розморожування скла. Потрібно лише розпилити його на поверхню та зняти танучий лід скребком. Експерти застерігають: не варто використовувати банківські картки чи пластикові футляри — такі предмети легко подряпають скло.

У TikTok цей спосіб також викликав жвавий інтерес. Користувач @mjckitchensandbathrooms розповів, що бюджетний розморожувач, який коштує близько 2 фунтів стерлінгів (близьо 110 грн, —Ред.), ефективно прибрав лід навіть за –15 °C. Водночас у коментарях нагадали: деякі компоненти таких засобів небезпечні для котів, тому варто бути обережними, якщо поруч є тварини.

Автоінструктори зазначають, що порада особливо важлива для новачків. Перед поїздкою потрібно повністю очистити лід і сніг з лобового, заднього та бічних вікон, фар, дзеркал і номерних знаків — це вимога безпеки.

Нагадаємо, прогрівати авто на місці взимку небезпечно для мотора і гаманця. Експерти назвали альтернативи, які справді працюють у мороз.

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie