Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Для отримання відстрочки від призову під час мобілізації військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворими батьком чи матір’ю, не зобов’язані доводити відсутність інших родичів, які могли б це робити.

Таке рішення ухвалив Кіровоградський окружний адміністративний суд, розглянувши позов про відмову у наданні відстрочки, повідомляє Судово-юридична газета.

У матеріалах судової справи йдеться, що військовозобов’язаний подав заяву про надання відстрочки від призову за підставою пункту 9 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки здійснює постійний догляд за своїм батьком, інвалідом І групи. До заяви він долучив документи, які підтверджують інвалідність батька та факт догляду, зокрема висновок МСЕК і довідку Управління соцзахисту населення.

Реклама

Заявник тривалий час не отримував інформації про ухвалене рішення, лише через місяць йому повідомили про повернення заяви без розкриття суті висновку. Лише після відкриття судового провадження відповідач надав витяг з протоколу, з якого стало відомо, що у відстрочці відмовлено через нібито відсутність підтвердження щодо інших осіб, які могли б здійснювати догляд, та відсутність висновку ЛКК про потребу постійного догляду.

У судовому рішенні наголосили, що законом не передбачено зобов’язання вказувати у заяві інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд.

«У додатку 5 Порядку №560 для отримання відстрочки за пунктом 9 частини 1 статті 23 Закону №3543, у разі здійснення постійного догляду за своїм хворим батьком, відсутня вимога щодо надання документів, які підтверджують неможливість інших осіб здійснювати постійний догляд», — зазначили в суді.

Як зазначено у рішенні суду, така вимога є лише у разі здійснення догляду за батьком чи матір’ю дружини.

Реклама

При цьому, як зазначено в судовій справі, саме на відповідача покладено обов’язок перевіряти інформацію щодо інших осіб, які можуть здійснювати догляд за хворими батьками. Однак, в оскаржуваному випадку цього зроблено не було, натомість позивачу відразу відмовили у наданні відстрочки від призову.

Суд повністю задовольнив адміністративний позов чоловіка та визнано протиправною бездіяльність Комісії, яка полягала у порушенні строків розгляду заяви про відстрочку від призову та ненаданні заявнику повідомлення про результат її розгляду. Суд також визнав протиправним і скасував рішення про відмову у наданні відстрочки.

Нагадаємо, від 1 листопада цього року змінилися правила оформлення відстрочок від мобілізації. Деяким військовозобов’язаним її можна продовжити без візиту до ТЦК.