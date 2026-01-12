Відома українська ведуча похизувалася подарунком за 60 тис. доларів від чоловіка

Оксана Гутцайт з чоловіком Вадимом / © instagram.com/oksana.guttsayt

Українська телеведуча Оксана Гутцайт поділилася приємною сімейною обновкою.

Зірка зізналася, що менше року їздить на новому автомобілі Audi вартістю близько 60 тисяч доларів, який з’явився в родині завдяки підтримці чоловіка Вадима. За словами ведучої, перед купівлею нової автівки вона ухвалила практичне рішення — продала свій Lexus, яким користувалася протягом восьми років. Додавши кошти, сім’я вирішила оновити транспорт, обравши сучаснішу модель.

Оксана наголошує, що за кермом вона вже понад два десятиліття і водіння для неї — звична частина життя. Водночас зірка не приховує, що до автомобілів вона ставиться без зайвого пафосу й не наділяє їх особливим символізмом.

Нова машина Оксани Гутцайт / © скриншот з відео

У проєкті «Люкс ФМ» Гутцайт пояснила, що головним аргументом під час вибору машини стала насамперед зручність для родини — просторий салон і місткий багажник.

«Треба через те, що у мене малий і мала, а ще батьки приїжджають. Але мені реально треба, щоб переїхати з місця на місце», — зазначила ведуча.

