Відома українська ведуча похизувалася подарунком за 60 тис. доларів від чоловіка
Гутцайт задля цього продала свою попередню автівку.
Українська телеведуча Оксана Гутцайт поділилася приємною сімейною обновкою.
Зірка зізналася, що менше року їздить на новому автомобілі Audi вартістю близько 60 тисяч доларів, який з’явився в родині завдяки підтримці чоловіка Вадима. За словами ведучої, перед купівлею нової автівки вона ухвалила практичне рішення — продала свій Lexus, яким користувалася протягом восьми років. Додавши кошти, сім’я вирішила оновити транспорт, обравши сучаснішу модель.
Оксана наголошує, що за кермом вона вже понад два десятиліття і водіння для неї — звична частина життя. Водночас зірка не приховує, що до автомобілів вона ставиться без зайвого пафосу й не наділяє їх особливим символізмом.
У проєкті «Люкс ФМ» Гутцайт пояснила, що головним аргументом під час вибору машини стала насамперед зручність для родини — просторий салон і місткий багажник.
«Треба через те, що у мене малий і мала, а ще батьки приїжджають. Але мені реально треба, щоб переїхати з місця на місце», — зазначила ведуча.
